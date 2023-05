Mακελειό στο Τέξας: Επτά νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς

Eπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το πρωί της Κυριακής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:30 π.μ. κοντά στο Ozanam Center στο Μπράουνσβιλ, δήλωσε στο ABC News εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος.

BREAKING: 7 killed, more than a dozen injured after SUV intentionally rams into group of migrants in Brownsville, Texas

