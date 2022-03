Μακρόν: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να προβαίνει σε κοινές αγορές ενέργειας

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εντολή να προβαίνει σε κοινές αγορές ενέργειας, προκειμένου να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλύτερο έλεγχο στον ενεργειακό εφοδιασμό της και στην αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, τόνισε επίσης στη συνέντευξη Τύπου η οποία ακολούθησε της Συνόδου Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η αποσύνδεση μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου. Ως γνωστόν οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν ραγδαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τη Γαλλία να αποδεχθεί το αίτημα της Ρωσίας να πληρώσει σε ρωσικά ρούβλια για το ρωσικό αέριο. Υπογράμμισε δε, στη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες ότι υπάρχουν κείμενα που δείχνουν ότι απαγορεύεται να υφίστανται τέτοιες απαιτήσεις για πληρωμές σε ρούβλια.

Βέβαια ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα επιδιώξει πληρωμές σε ρούβλια για αγορά φυσικού αερίου που πωλείται σε «μη φιλικές» χώρες, εγείροντας συναγερμό για μια πιθανή κρίση εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Κοινές επιχειρήσεις Ελλάδας, Τουρκίας, Γαλλίας για την εκκένωση της Μαριούπολης

Εν τω μεταξύ, μια ανθρωπιστική επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων της Μαριούπολης που το επιθυμούν, θα ξεκινήσει άμεσα η Γαλλία, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία, όπως προανήγγειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ολοκλήρωσης της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

#BREAKING France working with Turkey, Greece on 'humanitarian operation' for Mariupol evacuations: Macron pic.twitter.com/r6d0ZRxhjK