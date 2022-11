Μεγάλη έκρηξη στη Μόσχα

Μια μεγάλη έκρηξη -για άγνωστους προς το παρόν λόγους- σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 20 Νοεμβρίου, στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, μετά την έκρηξη ένα κτήριο αποθήκης, που βρίσκεται κοντά σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς, άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν μερικώς δύο όροφοι του.

#Update: Just in - Reports that explosion in #Moscow, happened near the central train station, reports that nearby greenhouses have caught on fire after the explosion. #Russia pic.twitter.com/kcEcoCdumT