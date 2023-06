Μαινόμενος ο Ερντογάν κατά της Σουηδίας - «Απαράδεκτο να οργανώνονται διαδηλώσεις υποστηρικτών του ΡΚΚ»

O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς εξαπέλυσε νέες βολές κατά της Σουηδίας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο να οργανώνονται διαδηλώσεις υποστηρικτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) στη Στοκχόλμη. Αναφέρθηκε επίσης για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σχεδόν 10 ημέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Λιθουανία.

