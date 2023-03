Ο Ερντογάν έδωσε το «πράσινο φως» για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

«Πράσινο φως» για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Φινλανδό ομόλογό του, Σαούλι Νιινίστο, στην Άγκυρα.

«Είδαμε ότι η Φινλανδία έχει λάβει ειλικρινή και συγκεκριμένα βήματα για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της» υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has said he will support Finland's bid to join NATO and ask parliament to vote on ratifying its accession, which should prove a formality.

He's still holding out on Sweden, though.



