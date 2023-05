Παρίσι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα του οίκου Bulgari μέρα μεσημέρι

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού. Μια ομάδα τριών ατόμων εισέβαλε σε κατάστημα του οίκου Bulgari στην Place Vendome, αποσπώντας αντικείμενα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, τρία άτομα, που έφτασαν με δύο μοτοσικλέτες, μπήκαν στο κατάστημα γύρω στις 13:45 τοπική ώρα. Οι δύο από τους δράστες κρατούσαν όπλα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή και χτύπησαν έναν φρουρό ασφαλείας.

Σε βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, φαίνονται δύο μεγάλες μαύρες μοτοσικλέτες παρκαρισμένες στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κοσμηματοπωλείο. Ένας άνδρας με κράνος, με όπλο και μαύρα ρούχα φαίνεται να στέκεται σαν φρουρός. Αργότερα, διακρίνονται τρεις άνδρες να φεύγουν με δύο μηχανάκια.

