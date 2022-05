Πύρινη κόλαση η Σιβηρία: Δέκα νεκροί από πυρκαγιές - Περισσότερα από 450 σπίτια κάηκαν

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σιβηρία από τις πυρκαγιές που κατακαίουν εκατοντάδες κτήρια σε πολλά χωριά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάηκαν περισσότερα από 450 σπίτια και πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 16 οικισμούς στις περιοχές Καζατσίνσκογε και Σαριπόφσκι. Υπάρχουν τουλάχιστον 17 τραυματίες, οι δέκα εκ των οποίων νοσηλεύονται. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

May wildfires inferno in Central, Western, Eastern Siberia and southern Urals, with massive fires blocking federal roads, destroying houses and threatening railway lines. Video from Krasnoyarsk region, Central Siberia #wildfires2022Russia pic.twitter.com/g0KAdy9gzh