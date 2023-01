Ποτέ ξανά Ολοκαύτωμα: Ημέρα μνήμης στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία

Εβδομήντα οχτώ χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα απελευθέρωσης του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό, εκεί που διαπράχθηκε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο εκατομμύρια Εβραίοι, στη σκιά της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης. Μεγάλη απούσα ήταν η Ρωσία, η οποία δεν προσκλήθηκε, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Ήταν 27 Ιανουαρίου του 1945 όταν ο Σοβιετικός στρατός μπήκε στο Άουσβιτς – Μπιρκενάου. Η ανθρωπότητα τότε με φρίκη ανακάλυπτε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστoρία με θύματα πάνω από 6 εκατομμύρια Εβραίους.

78 χρόνια μετά την απελευθέρωση του μεγαλύτερου στρατοπέδου συγκεντρώσεων κόσμος τίμησε τη μνήμη των θυμάτων, ενώ οι επιζώντες της θηριωδίας με δυσκολία μίλησαν – βλέποντας ακόμη ένα πόλεμο να εκτυλίσσεται στην Ευρώπη.

«Η Ρωσία που μας απελευθέρωσε, τώρα διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Γιατί; Γιατί να είναι έτσι η πολιτική;» δήλωσε επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, η Ζντισλάβα Βλοντάρτσικ.

Στις εκδηλώσεις δεν κλήθηκε από τους Πολωνούς για πρώτη φορά αντιπροσωπεία της Ρωσίας, σε μία κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική σημασία.

«Αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν μαζικά και πάλι στην Ευρώπη. Η Ρωσία, δεν μπόρεσε να κατακτήσει την Ουκρανία και αποφάσισε να την καταστρέψει» ανέφερε ο Διευθυντής του Μουσείου στο Άουσβιτς, Πιότρ Τσιβίνσκι.

Ο Πολωνός πρόεδρος μάλιστα κατηγόρησε τον Πούτιν ότι χτίζει νέα στρατόπεδα στα ανατολικά, σε ομιλία του με αφορμή την 78η επέτειο από την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου από τον Κόκκινο Στρατό, ημερομηνία που τιμάται η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

«Την ημέρα της απελευθέρωσης του γερμανικού στρατοπέδου θανάτου του Χίτλερ, του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, ας θυμηθούμε ότι ο Πούτιν χτίζει νέα στρατόπεδα στα ανατολικά», έγραψε ο Ματέους Μοραβιέτσκι στον ιστότοπό του στο Facebook, ζητώντας να υποστηριχθεί η Ουκρανία, ώστε η Ιστορία να μην επαναληφθεί.

Aπό την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος μιλά και πάλι για απελευθέρωση της Ουκρανίας από τους Ναζί κατηγορώντας τους για εθνοκάθαρση.

Putin invited the chief rabbi Lazar to discuss Holocaust Remembrance Day. Putin spoke about how his government is working to prosecute Nazi war crimes. Rabbi Lazar responded focusing on the current plight of the people without specifically mentioning the war with Ukraine. pic.twitter.com/42s341ygxf — Yasmina (@yasminalombaert) January 27, 2023

«Το να ξεχνάμε τα μαθήματα της Ιστορίας οδηγεί στην επανάληψη φοβερών τραγωδιών. Η απόδειξη βρίσκεται στα εγκλήματα εναντίον των αμάχων, στην εθνοκάθαρση και στις τιμωρητικές ενέργειες που οργανώθηκαν από τους νεοναζί στην Ουκρανία» δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατέθεσε στεφάνι σε μνημείο του Κιέβου για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

.@ZelenskyyUa: “Never again to hatred. Never again to indifference. The more nations of the world overcome indifference, the less space there will be in the world for hatred. Eternal memory to all victims of the Holocaust!” pic.twitter.com/VQ5eLCX4em — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 27, 2023

Today Ukraine honors the memory of millions of victims of the Holocaust.



We know and remember that indifference kills along with hatred.



That is why it is so important that everyone who values ​​life should show determination.



Eternal memory to all victims of the Holocaust! pic.twitter.com/GaN6g1aTe1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023

«Σήμερα πρέπει να δηλώσουμε όσο ποτέ άλλοτε, ποτέ ξανά στο μίσος, ποτέ ξανά στην αδιαφορία» τόνισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

Today, on the International Holocaust Remembrance Day, I had the honor, together with the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, in Babin Yar, to honor the memory of the 6 million Jews, who died from nazy mass executions. pic.twitter.com/Qz6Z01WuJ1 — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) January 27, 2023

Εκδηλώσεις έγιναν και στη Γερμανική Βουλή όπου εδώ και μέρες παρουσιάζεται έκθεση με 16 αντικείμενα που έχουν μεταφερθεί εκεί για πρώτη φορά από το ισραηλινό Μουσείο Ολοκαυτώματος, Γιαντ Βασεμ. Προέρχονται από οικογένειες Εβραίων που εκδιώχθηκαν και δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.

«Σήμερα άνθρωποι αντιμετωπίζονται εχθρικά, απειλούνται και δέχονται επιθέσεις επειδή είναι Εβραίοι. Είναι ντροπή για τη χώρα μας» ανέφερε η Πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, Μπέρμπελ Μπας.

Με ένα βίντεο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι Επίτροποι τίμησαν την μνήμη των θυμάτων.