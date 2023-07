Το Ιράκ απειλεί να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Σουηδία αν υπάρξει νέα καύση αντιτύπου του Κορανίου

Το Ιράκ απείλησε να διακόψει τις διπλωματικές του σχέσεις με τη Σουηδία αν υπάρξει ξανά καύση αντιτύπου του Κορανίου, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, μετά την πυρπόληση της σουηδικής πρεσβείας στη Βαγδάτη από διαδηλωτές.

Iraqi Prime Minister's office says Baghdad had informed Sweden through diplomatic channels that if Quran burning occurs in Sweden again, it would sever diplomatic ties with the Nordic country. https://t.co/QuaQw5R58U

«Η ιρακινή κυβέρνηση ενημέρωσε χθες τη σουηδική κυβέρνηση, μέσω των διπλωματικών διαύλων, ότι θα κατευθυνθεί προς μια διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Σουηδία στην περίπτωση που υπάρξει ξανά κάψιμο του Κορανίου», προειδοποιούν οι υπηρεσίες του Ιρακινού πρωθυπουργού σε ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση που είχε με τους υπευθύνους ασφαλείας.

Iraq’s Prime Minister Mohammed Shia’ al-Sudani has announced that Iraq will sever all diplomatic ties with Sweden if Sweden allows another Quran to be burned.



An Iraqi apostate is planning to burn the Quran in front of Iraq’s emba… pic.twitter.com/bggG0WCL8n