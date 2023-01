Τρεις νεκροί ενώ δώδεκα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από πολυκατοικία που κατέρρευσε στην Ινδία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αλλά οι διασώστες ανέσυραν ζωντανούς τουλάχιστον 12, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, από τα χαλάσματα μιας πολυκατοικίας που κατέρρευσε σήμερα στην πόλη Λούκνοου της βόρειας Ινδίας. Είναι πιθανόν πολλοί άλλοι να βρίσκονται ακόμη παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

