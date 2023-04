Βραζιλία: Παραιτήθηκε ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου Λούλα

Την παραίτησή του υπέβαλε αιφνιδιαστικά χθες Τετάρτη ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στον απόηχο του σκανδάλου που πυροδότησαν οι αποκαλύψεις για την παρουσία του έξω από το προεδρικό μέγαρο στη διάρκεια των ταραχών της 8ης Απριλίου στην πρωτεύουσα.

Σε βίντεο που εξασφάλισε και μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Brasil, διακρίνεται ο Μάρκος Γκονσάλβες Ντίας να περιφέρεται έξω από το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια την ώρα που εκτυλίσσονταν οι επιθέσεις εξαγριωμένων διαδηλωτών σε κυβερνητικά κτήρια.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que agentes do Gabinete de Segurança Institucional filmados nos atos criminosos de 08/01 “eram do governo Bolsonaro”. O ministro Gonçalves Dias, pediu demissão após divulgação dessas filmagens com exclusividade pela CNN #CNNBrasil360 pic.twitter.com/As4amRzjPe