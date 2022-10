Βρετανία: «Μαρούλι vs Λιζ Τρας: Νικητής... το λαχανικό»

Με την παραίτησή της μετά από 44 μέρες στον θώκο, η Λιζ Τρας έγινε η πιο βραχύβια πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέραν τούτου, η πρωθυπουργική της θητεία διήρκησε λιγότερο από τη ζωή ενός... μαρουλιού.

Η βρετανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα Daily Star είχε στήσει μια ιδιότυπη "κούρσα" την περασμένη Παρασκευή, δείχνοντας σε ζωντανή διαδικτυακή ροή ένα μαρούλι εκτός ψυγείου δίπλα σε μια φωτογραφία της Λιζ Τρας, ρωτώντας τους αναγνώστες: «Μπορεί ένα μαρούλι εκτός ψυγείου να διαρκέσει περισσότερο από την θητεία της Τρας»;

Στη συνέχεια η ταμπλόιντ πρόσθεσε μια περούκα, σχημάτισε ένα πρόσωπο και πρόσθεσε.... χέρια στο λαχανικό και έβαλε δίπλα δύο βρετανικές σημαίες, μια πίτα σε ένα πιάτο και μια κόκκινη κούπα που έφερε το θρυλικό σύνθημα "Keep Calm and Carry On", που είχε χρησιμοποιηθεί για να ανεβάσει το ηθικό στη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Περισσότεροι από 12.000 χρήστες του Twitter παρακολουθούσαν τη ζωντανή ροή καθώς η Τρας ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι την παραίτησή της έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Λίγες στιγμές αργότερα, καθώς ο αριθμός των θεατών έφτανε τους 21.000, ήχησε το "God Save the King" καθώς ένα χέρι απλώθηκε στο τραπέζι και έριξε τη φωτογραφία της Τρας με την λεζάντα να γράφει: «Το μαρούλι ξεπέρασε σε διάρκεια ζωής την Λιζ Τρας».

Το δημοσιογραφικό "τέχνασμα" της Daily Star...προήλθε από μια έμπνευση από την άλλη άκρη του δημοσιογραφικού φάσματος της Βρετανίας. Σε μια στήλη που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα με τίτλο "The Iceberg Lady", ο Economist ανέφερε ότι η πολιτική ζωή της Τρας έχει «τον χρόνο ζωής ενός μαρουλιού».

Το πολιτικό πρότυπο της Τρας, η πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ, ήταν ευρέως γνωστή ως η Σιδηρά Κυρία.