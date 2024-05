Μια ασυνήθιστα ισχυρή ηλιακή καταιγίδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί στο διάστημα σήμερα Παρασκευή (10/5), προειδοποίησαν ειδικοί. Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η Daily Mail, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) στις ΗΠΑ εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης 9/5 δελτίο για Σοβαρή (G4) Γεωμαγνητική Καταιγίδα. Αποτελεί τον πρώτο συναγερμό που εκπέμπεται από το 2005, όταν η Γη χτυπήθηκε από την υψηλότερη δόση ακτινοβολίας εδώ και μισό αιώνα.

Το «ασυνήθιστο γεγονός» μπορεί να διαταράξει ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα GPS και τμήματα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ πρόσθεσε πως μπορεί να τυλίξει ένα τεράστιο τμήμα της χώρας σε έναν θεαματικό κύκλο φωτός σαν το σέλας.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών των ΗΠΑ:

«Οι μετεωρολόγοι του διαστήματος έχουν εκδώσει ένα δελτίο Σοβαρής Γεωμαγνητικής Καταιγίδας (G4) για το βράδυ της Παρασκευής. Πρόσθετες ηλιακές εκρήξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνθήκες γεωμαγνητικής καταιγίδας που θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», συνεχίζει η ανακοίνωση, πριν περιγράψει την ανώμαλη δραστηριότητα που προειδοποίησε τους ειδικούς του διαστήματος. «Ένα μεγάλο σμήνος ηλιακών κηλίδων έχει παράγει αρκετές μέτριες έως ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις από την Τετάρτη», αναφέρεται.

«Τουλάχιστον πέντε εκλάμψεις συσχετίστηκαν με CMEs που φαίνεται να κατευθύνονται προς τη Γη. Οι προγνώστες της SWPC θα παρακολουθούν τα διαστημικά μέσα της NOAA και της NASA για την έναρξη μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας». «Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν τις υποδομές», συνεχίζει η δήλωση, αναφέροντας πώς η καταιγίδα θα μπορούσε «δυνητικά να διαταράξει τις επικοινωνίες, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την πλοήγηση, τις ραδιοφωνικές και δορυφορικές λειτουργίες». «Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν επίσης να προκαλέσουν θεαματικές επιδείξεις σέλας στη Γη. Μια σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα περιλαμβάνει την πιθανότητα να παρατηρηθεί σέλας μέχρι την Αλαμπάμα και τη Βόρεια Καλιφόρνια», συμπλήρωσαν.

The Sun emitted two strong solar flares, peaking at 5:40pm ET on May 8, 2024, and 5:13am ET on May 9, 2024. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events. The first was classified as X1.0 and the second was classified as X2.2. https://t.co/nnMtI4BkHs pic.twitter.com/lbey5D8fIr

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 9, 2024