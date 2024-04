Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα έναν νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση προβολής στο Ισραήλ ξένων ΜΜΕ που υπονομεύουν την ασφάλεια του Κράτους, ένα νομοσχέδιο που στόχευε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al-Jazeera.

Ο νόμος αυτός, που επικυρώθηκε με 70 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά, δίνει στον πρωθυπουργό τη δυνατότητα να απαγορεύσει την προβολή περιεχομένων του τηλεοπτικού δικτύου που στοχοθετείται, αλλά και να κλείσει τα γραφεία του στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να «ενεργήσει αμέσως» για να απαγορεύσει την προβολή του Al Jazeera στο Ισραήλ, λίγο μετά την ψηφοφορία στην Κνεσέτ.

«Το τρομοκρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δεν θα μεταδίδεται πλέον στο Ισραήλ. Προτίθεμαι να ενεργήσω αμέσως σε συμφωνία με τον νέο νόμο, προκειμένου να σταματήσω τις δραστηριότητες του δικτύου», επισήμανε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

@AJENews is out!

Prime Minister Netanyahu puts out statement on Al Jazeera and Journalists involvement in October 7th:

“Al Jazeera harmed Israel’s security, actively participated in the October 7 massacre, and incited against IDF soldiers. It is time to remove the shofar of Hamas… pic.twitter.com/8mW61yUvP8

— Chaskel Bennett (@ChaskelBennett) April 1, 2024