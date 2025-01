Τραγικός είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο 12όροφο ξύλινο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια, της επαρχίας Μπόλου στη βόρεια Τουρκία.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, οι νεκροί ανέρχονται στους 66 και οι τραυματίες στους 51, με αποτέλεσμα η χώρα να έχει βυθιστεί σε πένθος.

Η πυρκαγιά στο 12ώροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, ξεκίνησε στις 3:30 τα ξημερώματα,.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του ξενοδοχείου, τύλιξε το κτίριο και αιφνιδίασε τους 237 φιλοξενούμενους, που είχαν καταλύσει εκεί εν μέσω της χειμερινής τουριστικής περιόδου.

Οι μαρτυρίες προκαλούν σοκ, με αρκετούς επισκέπτες να προσπαθούν να διαφύγουν δένοντας σεντόνια από τα παράθυρα.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό του ξενοδοχείου, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο προς κατάρρευση από τις αρχές.

🇹🇷 #Turkey 📍#Bolu

— Journalite (@journaIite) January 21, 2025