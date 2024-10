Νέοι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Βηρυτό, πλήττοντας μεταξύ άλλων κέντρο άμεσης βοήθειας οργάνωσης συνδεδεμένης με τη Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, έπειτα από μια μέρα που σημαδεύτηκε από χερσαίες μάχες στον νότιο Λίβανο, όπου οκτώ στρατιωτικοί του Ισραήλ ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν.

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε τα πρώτα θύματα της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη, αφού οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών ενάντια σε στελέχη της Χεζμπολάχ στα νότια της χώρας.

Οι οκτώ νεκροί στρατιώτες κατονομάστηκαν και είναι οι:

Cpt. Eitan Itzhak Oster, 22, διοικητής ομάδας στη μονάδα καταδρομέων Egoz, από το Modi’in.

Cpt. Harel Etinger, 23, διοικητής ομάδας στη μονάδα καταδρομέων Egoz, από το Eli.

Cpt. Itai Ariel Giat, 23 ετών, της Μονάδας Μάχης Μηχανικών Yahalom, από το Shoham.

Sgt. Πρώτης τάξης Noam Barzilay, 22 ετών, της Μονάδας Καταδρομών Egoz, από το Kohav Yair.

Sgt. First Class Or Mantzur, 21 ετών, της Μονάδας Καταδρομών Egoz, από το Beit Aryeh.

Sgt. Πρώτης τάξης Nazar Itkin, 21 ετών, της Μονάδας Καταδρομών Egoz, από το Kiryat Ata.

Επιτελικός Σχ. Almken Terefe, 21 ετών, της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Golani, από την Ιερουσαλήμ.

Επιτελικός Σχ. Ido Broyer, 21 ετών, της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Golani, από τη Nes Tziona.

Οι έξι καταδρομείς Egoz σκοτώθηκαν όλοι κατά τη διάρκεια μάχης με όπλα με στελέχη της Χεζμπολάχ σε χωριό του νότιου Λιβάνου. Άλλος ένας αξιωματικός και τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά στο ίδιο περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της εξόρυξης των θυμάτων από ένα κτήριο, στελέχη της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν όλμους εναντίον των στρατιωτών, τραυματίζοντας επιπλέον στρατιώτες.

Οι δύο στρατιώτες της μονάδας αναγνώρισης Golani σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό επεισόδιο, στο οποίο ένας άλλος στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά.

Μια από τις επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έπληξε «κέντρο της πολιτικής προστασίας» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Μπασούρα, στην καρδιά της πόλης, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολά.

#Watch | videos showing the damage from an Israeli attack on Beirut’s southern suburbs are popping up on social media.

The strike hit a building in the Al-Bashoura area of the Lebanese capital, according to local news outlets. #IsrealIranWar #Israel #Beirut #Lebanon #Hezbollah pic.twitter.com/sj7hvCdL6L

— Hidden Truth (@hiddentruthreal) October 3, 2024