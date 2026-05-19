Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το ένοπλο αμόκ ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος σκότωσε την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως σε εστιατόριο στην Μερσίνη της Τουρκίας, αφήνοντας πίσω του έξι νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι κάτοικοι στην επαρχία της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία, όταν ένας 37χρονος άνδρας, ο Μετίν Ο., εξαπέλυσε μια σειρά από αιματηρές ένοπλες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία, σκοτώνοντας συνολικά έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

Η στιγμή της άγριας επίθεσης σε εστιατόριο της περιοχής Ταρσού καταγράφηκε καρέ – καρέ από κάμερες ασφαλείας, με το βίντεο-ντοκουμέντο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να αποτυπώνει την ψυχραιμία και την αγριότητα του δράστη.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Η τραγωδία ξεκίνησε με ένα έγκλημα πάθους, το οποίο γρήγορα μετατράπηκε σε τυφλό αμόκ.

Πρώτος σταθμός (Τσαμλιγιαϊλά): Ο 37χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι της 32χρονης πρώην συζύγου του, Αρζού Οζντέν, στην περιοχή Νταριπινάρ. Εκεί την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητό του.

Δεύτερος σταθμός (Ταρσός): Ο Μετίν Ο. οδήγησε μέχρι την περιοχή της Ταρσού, σταματώντας έξω από ένα εστιατόριο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, άνοιξε πυρ από το όχημά του προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω και μέσα στο κατάστημα. Από την επίθεση έπεσαν νεκροί ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Σαμπρί Παν (30 ετών) και ένας 18χρονος εργαζόμενος, ο Αχμέτ Ερτζάν Τζαν.

Τρίτος σταθμός (Καμπούργκετιί & Γενίκιοϊ): Συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία του, ο ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 16χρονο βοσκό, τον Γιουσούφ Οκτάι, ενώ στη γειτονιά Γενίκιοϊ επιτέθηκε σε βενζινάδικο, τραυματίζοντας έναν οδηγό φορτηγού και σκοτώνοντας τον υπάλληλο του πρατηρίου, Αμπντουλάχ Κοτζά (50 ετών).

Η μαρτυρία θύματος

Ο Μεχμέτ Χαν Τοπάλ, υπάλληλος του εστιατορίου που γλίτωσε τραυματισμένος, περιέγραψε στις τουρκικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε:

«Δουλεύαμε στο μαγαζί, ετοιμάζαμε παραγγελίες. Ο δράστης μπήκε μέσα και του είπα “καλώς ήρθες”. Δεν απάντησε καθόλου. Νομίζαμε ότι θα βγάλει το τηλέφωνό του, αλλά ξαφνικά έβγαλε το πιστόλι και το έβαλε στο στόμα του [εννοώντας τη θέση σκόπευσης προς το θύμα του]. Έσκυψα στο πάτωμα και η σφαίρα πέρασε δίπλα από το αυτί μου. Μετά πυροβόλησε τον Σαμπρί στον λαιμό. Γύρισε και με πυροβόλησε ξανά πάνω από τον πάγκο, πετυχαίνοντάς με στον γλουτό. Μετά μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον Αχμέτ στο κεφάλι. Με όση ψυχραιμία μου είχε απομείνει, έτρεξα έξω να ειδοποιήσω».

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του

Μετά το τέλος των επιθέσεων, ο 37χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στη γειτονιά Καρατούτκ και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, διέφυγε, αναζητώντας καταφύγιο σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Στην επαρχία της Μερσίνης έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής να έχουν αποκλείσει την περιοχή και να διεξάγουν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ένοπλου μακελάρη, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος.