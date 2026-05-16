Προφυλακιστέος κρίθηκε ο κυβερνήτης του σκάφους που ενεπλάκη στο σοβαρό ατύχημα με θύμα τον 22χρονο παίχτη του Survivor Σταύρο Φλώρο στον Άγιο Δομίνικο.

Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι στην περιοχή υπήρχε σημαδούρα, την οποία όμως δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Την ίδια ώρα, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και περίπου ένα 24ωρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ για αποκατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή του OPEN «Ραντεβού ΣΚ», ο παίκτης μεταφέρθηκε αεροπορικώς από τον Άγιο Δομίνικο σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι το βράδυ της Παρασκευής 15/5, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες επεμβάσεις αποκατάστασης.

Όπως αναφέρεται, την χειρουργική του αποκατάσταση αναμένεται να αναλάβει Έλληνας ιατρός που βρίσκεται στις ΗΠΑ, ενώ η παραγωγή του Survivor έχει αναλάβει την κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων.

Υπενθυμίζεται ότι το ατύχημα σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή του Αγίου Δομινίκου, όταν ο νεαρός παίκτης, ενώ έκανε ψαροντούφεκο, χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, καθώς και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα επιστρέφει ο φίλος και αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, Μάνος Μαλιαρός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν.