Αφέθηκε ελεύθερος ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά, έπειτα από πολύωρη κατάθεση στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, καθώς δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδεικνύουν προηγούμενο καβγά μεταξύ του ζευγαριού, ούτε ίχνη πάλης στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στο μπάνιο.

Ήταν γύρω στις 18:45 στην οδό Καλλιρρόης, όταν η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, έχοντας υποστεί θανάσιμα τραύματα από την πτώση. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η πολύωρη κατάθεση του 50χρονου – Το χρονικό

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά προσήγαγαν τον 50χρονο σύντροφο της 24χρονης, με τον οποίο συγκατοικούσε στο διαμέρισμα από όπου έγινε η πτώση.

Η κατάθεσή του διήρκεσε αρκετές ώρες, καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος και κοιμόταν, όταν η 24χρονη τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Κατά τον ίδιο, λίγη ώρα αργότερα την αναζήτησε μέσα στο σπίτι και τότε διαπίστωσε ότι είχε πέσει από το μπαλκόνι. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 50χρονος υποστήριξε ότι τη στιγμή της πτώσης βρισκόταν στο μπάνιο. Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές εξετάζουν αναλυτικά τα όσα ανέφερε, επιχειρώντας να συνθέσουν με ακρίβεια τα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να θεωρούνται ύποπτα ή να παραπέμπουν σε επεισόδιο βίας. Αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ίχνη αναστάτωσης ή σημάδια πάλης, ενώ αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς και η σορός της 24χρονης στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες και τις επαφές της 24χρονης το τελευταίο διάστημα. Το κινητό της τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές της συσκευές έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή και εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια.

«Ήταν ένα ήσυχο και αγαπημένο ζευγάρι»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το ζευγάρι ως χαμηλών τόνων και χωρίς προβλήματα με τη γειτονιά. Αναφέρουν, ότι δεν άκουσαν φωνές ή έντονη φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας, ενώ κάνουν λόγο για ένα ήρεμο ζευγάρι.