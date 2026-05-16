Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου, το παιδικό της βιβλίο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ», στον απόηχο της αποχώρησής της από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.

Το govastiletto.gr βρέθηκε στο κατάστημα Public Συντάγματος και σας μεταδίδει όλα όσα εκτυλίχθηκαν στην εκδήλωση.

Μάλιστα, η Σία Κοσιώνη έχει σήμερα γενέθλια, με αποτέλεσμα συνεργάτες της να της κάνουν έκπληξη με μια τούρτα, λίγο πριν ξεκινήσει η βιβλιοπαρουσίαση.

Η γνωστή δημοσιογράφος παρουσίασε το δεύτερο κατά σειρά παιδικό βιβλίο που έχει γράψει, με την εκδήλωση στο Public Συντάγματος να έχει ξεκινήσει από τις 12:30.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί δημοσιογράφοι και άνθρωποι της ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΚΑΪ, Βασίλης Παπαδρόσος, ενώ τη σύζυγό του στήριξε και ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Στην εκδήλωση παρουσίασης η Σία Κοσιώνη μίλησε για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο και συνομίλησε με το κοινό, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Head of Editorial fyi.news Έλενα Παπαδημητρίου.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη – Κώστας Μπακογιάννης: Η πρώτη έξοδος με τον γιο τους μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ