Αρχικά, η Μαρία Αντωνά δήλωσε: «Είναι δύσκολες εκεί οι συνθήκες, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ένα παιδί που μπήκε μέσα στο παιχνίδι και βλέποντας τα πλάνα του και την αγωνία που είχε για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένειά του και το πόσο ιερός ήταν ο σκοπός του. Δηλαδή βλέπεις όλη αυτή την εξέλιξη, και πραγματικά εγώ όταν είδα το συγκεκριμένο περιστατικό, θέλω να σας πω την αλήθεια έκλαψα πάρα πολύ για το συγκεκριμένο παιδί. Βλέπεις ένα παιδί με όλα τα καλά να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι, να είναι από μια πολυμελή οικογένεια, δέκα αδέρφια… και να βλέπεις ότι πηγαίνει εκεί για τον αγώνα του, και τελικά καταλήγει με ένα τέτοιο πάρα πολύ άσχημο συμβάν, που, οκ, μπορεί να αποφύγανε τα χειρότερα».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Κάθε φορά η εντολή που είχαμε τουλάχιστον εμείς στο δικό μας κύκλο, είναι το ότι ποτέ δεν μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα για ψάρεμα ή για ψαροντούφεκο χωρίς ένα άνθρωπο της παραγωγής. Να είναι πάντα μαζί σου. Είναι πολύ περιορισμένα τα σύνορα μέσα στην καλύβα και τα θαλάσσια ακόμη, που αν τα ξεπεράσεις για τον οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει άνθρωπος συγκεκριμένος που σε ξαναγυρίζει πίσω στην καλύβα. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά, σε ό,τι αφορά τον δικό μας κύκλο και σε αυτό που έζησα εγώ».

Έπειτα, η Μαρία Αντωνά είπε: «Σε ό,τι αφορά τώρα σε αυτή την περίπτωση του Σταύρου, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι το ότι, παρότι μπορεί να είχαν όλο τον εξοπλισμό, ήταν μόνοι οι δυο τους μέσα στη θάλασσα. Πώς δεν ήταν δηλαδή κάποιος άνθρωπος, ο οποίος συνήθως είναι οδηγός, μπορεί να είναι συνοδηγός. Γιατί θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζει το τηλεοπτικό κοινό. Τα συγκεκριμένα πλάνα που γίνονται στην παραλία, είναι το reality day για τους παίκτες, η οποία συμβαίνει μία φορά την εβδομάδα. Μία μόνο φορά την εβδομάδα εμείς σαν παίκτες βρισκόμαστε στον χώρο αυτό που υπάρχει θάλασσα, διότι τις υπόλοιπες έξι είμαστε στα πρόχειρα καταλύματα που δεν υπάρχει θαλάσσια περιοχή. Είναι μέσα στο δάσος. Ναι, αυτό είναι για τηλεοπτικούς λόγους, προφανώς».

Τέλος, η Μαρία Αντωνά συμπλήρωσε: «Είναι η μέρα που ξεκουράζονται οι παίκτες. Και ουσιαστικά την ημέρα εκείνη που ξεκουράζεσαι, δεν παίζεις κάποιο αγώνα, αλλά είσαι υποχρεωμένος να δώσεις στην παραγωγή τηλεοπτικά πλάνα, τα οποία πολλές φορές γίνονται και μέσα στη θάλασσα. Είναι μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες. Είναι το reality day. Σε μία τέτοια μέρα συνέβη αυτό, στην ημέρα ξεκούρασης που είχαν οι παίκτες από τον αγωνιστικό χώρο. Αλλά και εκεί όλα είναι πολύ περιορισμένα, αυτά τα οποία μπορείς να κάνεις. Πάντα με την παραγωγή, με τους cameraman και όλα αυτά. Δηλαδή ό,τι βλέπετε εσείς, αυτά όλα τα αυθόρμητα που γίνονται, δεν είναι καθόλου αυθόρμητα».

