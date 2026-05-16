Η λάμψη του Φεστιβάλ Καννών συνεχίζεται, με το κόκκινο χαλί να υποδέχεται τον Charles Leclerc και τη σύζυγό του, Alexandra Saint Mleux, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Croisette.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, αφού αναχώρησε από το εμβληματικό Hôtel Martinez, μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας La Vie D’Une Femme. Η αριστοκρατική τους παρουσία θύμιζε κλασικό κινηματογραφικό στιγμιότυπο υψηλής αισθητικής.

Η Alexandra επέλεξε μία nude embellished δημιουργία Paolo Sebastian που έλαμπε κάτω από τα flash. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα Messika, δημιουργώντας μία από τις πιο elegant εμφανίσεις της βραδιάς.

Ο οδηγός της Formula 1 επέλεξε ένα ultra chic μαύρο tuxedo Giorgio Armani, ολοκληρώνοντας το look με μία diamond brooch σε σχήμα κλαδιού που έδωσε extra old-Hollywood αέρα στην εμφάνισή του.

Δείτε την λαμπερή τους εμφάνιση: