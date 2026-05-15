Μετά την τραγική κατάληξη και της δεύτερης κοπέλας από το συμβάν που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη, ο Δήμος προχώρησε στην κήρυξη νέου τριήμερου δημοτικού πένθους, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή (17/5).

Στη σχετική δήλωσή της, η δημοτική αρχή υπογραμμίζει τη συντριβή της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας πως το πένθος αποτελεί «ελάχιστη ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη της δεύτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας και έμπρακτη συμπαράσταση στις οικογένειες των δύο κοριτσιών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή».

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του Δήμου θα συνεχίζουν να κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην περιοχή, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως επίσης και όλες οι αθλητικές ομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.