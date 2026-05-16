Η απουσία της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ από το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα δεν πέρασε απαρατήρητη από τα αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε ακόμη περισσότερο την προσοχή των πολιτικών συντακτών στην Ουάσιγκτον ήταν η παρουσία μίας γυναίκας που παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά φαίνεται να έχει αποκτήσει εξαιρετικά ισχυρή επιρροή στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου: της Νάταλι Χαρπ.

Η 35χρονη εκτελεστική βοηθός του προέδρου βρισκόταν διαρκώς δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνοδεύοντας τον Αμερικανό πρόεδρο στις μετακινήσεις και στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Διεθνή δημοσιεύματα τη χαρακτηρίζουν πλέον ως μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδες του Τραμπ, με καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην καθημερινότητά του αλλά και στη διαδικτυακή του παρουσία.

Elon should offer Natalie Harp-like assistants to old timers such as Warren Buffett, Carl Icahn, etc. who won’t post much otherwise. pic.twitter.com/3k9ynzKEZE — David Pinsen (@dpinsen) November 26, 2024

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, τις οποίες αναπαράγουν αμερικανικά και βρετανικά μέσα, η Χαρπ είναι το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από μεγάλο μέρος της έντονης δραστηριότητας του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Μάλιστα, μόνο μέσα σε μία ώρα τη Δευτέρα 11/5, ο λογαριασμός του Αμερικανού προέδρου ανάρτησε 17 διαφορετικά posts, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί δεκάδες αναρτήσεις μέσα στη νύχτα.

Η ίδια φέρεται να συλλέγει screenshots από αναρτήσεις υποστηρικτών, φιλοτραμπικών λογαριασμών και συντηρητικών σχολιαστών, να τα εκτυπώνει και να τα παρουσιάζει προσωπικά στον πρόεδρο για έγκριση.

Αφού ο Τραμπ δώσει το «πράσινο φως», εκείνη αναλαμβάνει να τα αναρτήσει στον λογαριασμό του, συχνά αργά τη νύχτα ή ακόμη και τα ξημερώματα.

Παρά τις αποκαλύψεις, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιμένουν ότι ο ίδιος ο Τραμπ εξακολουθεί να χειρίζεται προσωπικά μέρος των αναρτήσεών του και ότι η Χαρπ λειτουργεί περισσότερο ως διαμεσολαβητής και τεχνική υποστήριξη παρά ως αυτόνομος διαχειριστής.

Η Νάταλι Χαρπ υπηρετεί επισήμως ως εκτελεστική βοηθός του προέδρου από τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο η σχέση της με τον Τραμπ ξεκινά αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Πρώην παρουσιάστρια του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου One America News Network, εντάχθηκε στον στενό επικοινωνιακό κύκλο του Τραμπ το 2022 και έκτοτε έγινε σχεδόν μόνιμη παρουσία δίπλα του, ιδιαίτερα στις εμφανίσεις του σε γήπεδα γκολφ και σε ιδιωτικές συναντήσεις.

Το παρατσούκλι που τη συνοδεύει στην Ουάσιγκτον είναι ενδεικτικό του ρόλου της. Στο βιβλίο του δημοσιογράφου Άλεξ Ίζενσταντ «Revenge: The Inside Story of Trump’s Return to Power» (,Εκδίκηση: Η εσωτερική ιστορία της επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία), η Χαρπ περιγράφεται ως «human printer» (ο ανθρώπινος εκτυπωτής).

Ο λόγος είναι η συνήθειά της να μεταφέρει παντού έναν φορητό ασύρματο εκτυπωτή, προκειμένου να τυπώνει άρθρα, tweets, σχόλια και αναρτήσεις που θεωρεί ότι ενδιαφέρουν τον πρόεδρο.

Η ιστορία της Χαρπ έχει και μία έντονα προσωπική διάσταση, που εξηγεί εν μέρει τη στενή πολιτική και συναισθηματική σύνδεσή της με τον Τραμπ.

Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «της έσωσε τη ζωή», καθώς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε πειραματική θεραπεία για σπάνιο καρκίνο των οστών μέσω της νομοθεσίας “Right to Try”, την οποία είχε υπογράψει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Το 2020 είχε μάλιστα μιλήσει στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, παρουσιάζοντας δημόσια την προσωπική της περιπέτεια με τον καρκίνο και αποθεώνοντας τον τότε πρόεδρο.

Η ομιλία της είχε τραβήξει την προσοχή των αμερικανικών media και αποτέλεσε ουσιαστικά την είσοδό της στον πολιτικό μηχανισμό του τραμπισμού.

Τα τελευταία 24ωρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν το όνομά της και με ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social, συμπεριλαμβανομένων posts που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις για ρατσιστικό ή ακραίο περιεχόμενο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου αντιμετωπίζουν με δυσφορία την αυξανόμενη επιρροή της, θεωρώντας ότι λειτουργεί εκτός της παραδοσιακής αλυσίδας ελέγχου της προεδρικής επικοινωνίας.

Παρά τις εσωτερικές γκρίνιες, η παρουσία της δίπλα στον Τραμπ όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά φαίνεται να ενισχύεται.

Και όσο ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει να επικοινωνεί άμεσα με τη βάση του μέσω των social media, τόσο η Νάταλι Χαρπ μετατρέπεται από μία άγνωστη βοηθό σε πρόσωπο με πραγματική πολιτική επιρροή στο παρασκήνιο της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.