Ινφλουένσερ του MAGA (Make America Great Again), του κινήματος του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελίσα Ρέιν Λάιβλι, κατηγορήθηκε από τη βρετανική δικαιοσύνη για «επίθεση με βιαιοπραγίες» στο μετρό του Λονδίνου το 2025, ανακοίνωσε την Παρασκευή η αστυνομία συγκοινωνιών.

Σε βάρος του συντρόφου της, Φίλιπ Όστερμαν, ηλικίας 37 ετών, γερμανικής υπηκοότητας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρία αδικήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης, εκ των οποίων δύο ρατσιστικού χαρακτήρα, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου που εκτυλίχθηκε την 11η Οκτωβρίου του 2025, νωρίς το βράδυ, στον σταθμό Bond Street, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με άρθρα του Τύπου που βασίζονται σε πληροφορίες της αστυνομίας, το ζευγάρι επιτέθηκε σε μια γυναίκα που έμπαινε στον σταθμό του μετρό μαζί με την αδελφή της και δύο μικρά παιδιά, αφού υπήρξε κάποια σύγκρουση με το καροτσάκι που μετέφερε το ένα εξ αυτών.

Εκείνη την περίοδο, η αστυνομία συγκοινωνιών είχε απευθύνει έκκληση για μάρτυρες, στη βάση υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος, που επέτρεψε να ταυτοποιηθεί η Αμερικανίδα ινφλουένσερ Μελίσα Ρέιν Λάιβλι, 40 ετών, ιδρύτρια μιας εταιρείας επικοινωνίας με τον τίτλο “America First”, όπως και ο Φίλιπ Όστερμαν.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τη 19η Μαΐου στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.