Μετά από δύο χρόνια δικαστικής και ακτιβιστικής μάχης, ο 82χρονος σταρ των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, κατάφερε να αποτρέψει την ανέγερση ενός πύργου 29 ορόφων δίπλα στη γέφυρα Battersea του Λονδίνου.

Στο πλευρό του βρέθηκαν προσωπικότητες όπως ο μουσικός Έρικ Κλάπτον και η ηθοποιός Φελίσιτι Κένταλ.

Παρά την έφεση της εταιρείας Rockwell Property, ο πολεοδομικός επιθεωρητής απέρριψε οριστικά το έργο, κρίνοντας ότι θα έπληττε την αισθητική και την ιστορική κληρονομιά της περιοχής.

«Αυτή η εξέλιξη θα άλλαζε για πάντα την υπέροχη όχθη του Τάμεση», δήλωσε ο Τζάγκερ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση.

Τα σχέδια για το κτίριο των 29 ορόφων περιελάμβαναν την κατασκευή 110 πολυτελών διαμερισμάτων στις όχθες του Τάμεση.

Ο Έρικ Κλάπτον προειδοποιούσε ότι μια ενδεχόμενη έγκριση θα άνοιγε τον δρόμο για ανεξέλεγκτη δόμηση πύργων κατά μήκος του ποταμού.

Η απόφαση θεωρείται ορόσημο για την αποτροπή παρόμοιων μελλοντικών αναπτύξεων στην περιοχή.