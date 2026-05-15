Αντιμέτωπες με τεράστια χρέη και υψηλότερο κόστος δανεισμού είναι δύο από τις ισχυρότερες –υποτίθεται- οικονομίες του κόσμου. Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τις αποδόσεις των ομολόγων τους να κινούνται όλο και σε υψηλότερα επίπεδα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Βρετανία αντιμετωπίζει και την πολιτική αστάθεια λόγω της αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού Στάρμερ, ενώ η επιδείνωση στα οικονομικά των αμερικάνων πολιτών, δύναται να εξελιχθεί σε εσωτερική πολιτική κρίση.

Όπως έγραφε χθες το zougla.gr οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον αντιμέτωπες όχι μόνο με το δυσθεώρητο χρέος των 39 τρισ. δολαρίων αλλά και με αυξημένο κόστος δανεισμού.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προχθές ένα νέο 30ετές ομόλογο με απόδοση 5% για πρώτη φορά από το 2007, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει και νέο κύμα πληθωρισμού.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα, η απόδοσή του «τσίμπησε» και άλλο προς τα πάνω σήμερα, οδηγώντας σε νέα αύξηση το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ.

To CNN σημειώνει σήμερα σε ανάλυσή του ότι η γκάφα του Τραμπ αυτή την εβδομάδα ήταν όταν δήλωσε ότι δεν έλαβε υπόψη του τα οικονομικά των Αμερικανών πολιτών, ενώ προσπαθούσε να επιλύσει τα του πολέμου στο Ιράν. «Αυτό αποτελεί την επιτομή του προβλήματος» σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

«Το μόνο πράγμα που έχει σημασία όταν μιλάω για το Ιράν είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό μόνο» ήταν η δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Διόγκωση χρέους και στο «Νησί»

Το χρέος της Μεγάλης Βρετανίας έχει διογκωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από το 1990: τότε αντιστοιχούσε στο 21,6% του ΑΕΠ και σήμερα έχει «εκτοξευθεί» στο 94,8%, στα 3,8 τρισ. δολάρια (2,9 τρισ. στερλίνες) τον Μάρτιο του 2026.

Η πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει μετά το «στραπάτσο» των Εργατικών στις τοπικές εκλογές, με βουλευτές και υπουργούς να πιέζουν τον Πρωθυπουργό Κιρ Στράμερ να παραιτηθεί σε συνάρτηση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει οδηγήσει επίσης σε υψηλότερα επίπεδα το κόστος δανεισμού.

Σήμερα, η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων σημείωσε άλμα 15 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 5,14% -το υψηλότερο επίπεδο από το 2008, καθώς οι παγκόσμιες ανησυχίες για το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό τροφοδότησαν αυτή την κίνηση.

Σε ό,τι αφορά τα 30ετή ομόλογα, οι αποδόσεις βρίσκονται τώρα στο 5,8%, όταν τον Απρίλιο του 2020 βρισκόταν στο 0,33%.