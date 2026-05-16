Αγγελική Ηλιάδη για Eurovision 2026: «Ο Ακύλας θα βγει πρώτος, αν δεν βρει θα τα γκρεμίσω όλα»

Η εκπομπή «Buongiorno» συνάντησε την Αγγελική Ηλιάδη στα χθεσινά γυρίσματα του J2US, και μίλησε με ενθουσιασμό για τη φετινή Eurovision και τον Ακύλα, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι τον ξεχωρίζει από τη φετινή διοργάνωση.
Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι είναι fan της συμμετοχής του, τονίζοντας ότι έχει μια αυθεντικότητα, που τον κάνει να ξεχωρίζει. «Ο Ακύλας θα βγει πρώτος, αν δεν βγει θα τα γκρεμίσω όλα», είπε χαρακτηριστικά, με χιούμορ αλλά και έντονη στήριξη προς τον καλλιτέχνη.
Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν θα τη δούμε ποτέ στη Eurovision, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, σημειώνοντας πως προτιμά να δίνει χώρο στη νέα γενιά. Η ίδια, όπως είπε, είναι καλά στην Ελλάδα και δεν σκέφτεται μια τέτοια συμμετοχή.
Τέλος, αναφερόμενη στις πρόσφατες προσωπικές αποκαλύψεις της για δύσκολες στιγμές κακοποίησης στο παρελθόν, μίλησε για τη στήριξη που έχει δεχτεί, δηλώνοντας συγκινημένη: «Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι τώρα!».
govastiletto.gr – Γιάννης Ζουγανέλης: Τα λόγια για την Αγγελική Ηλιάδη στο J2US