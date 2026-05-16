Σε μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, συμμετείχε την Πέμπτη 14/5, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «Ελληνικό FBI».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας και τελούσε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol. Στόχος ήταν η αποδόμηση οργανωμένου κυκλώματος που προωθούσε στην αγορά παράνομα σκευάσματα, παρουσιάζοντάς τα ως αυθεντικά φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, συμμετείχαν σε επιχείρηση συλλογής αποδεικτικού υλικού και ερευνών σε εταιρεία logistics στην Αττική, με πληροφορίες της «Ζούγκλας» να αναφέρουν πως δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία σύλληψη, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία logistics μεταφέρει μόνο εμπορεύματα, χωρίς να έχει σχέση με το κύκλωμα.

Η μεθοδολογία της οργάνωσης

Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε με σαφή ιεραρχική δομή, ήδη από το 2019. Τα μέλη της είχαν προχωρήσει στη δημιουργία εταιρειών – «βιτρίνα», μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας.

Η διάθεση των παράνομων προϊόντων γινόταν μέσα από εκατοντάδες ιστοσελίδες, αλλά και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των προϊόντων και να παραπλανήσουν τους καταναλωτές – κυρίως πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων, καθώς και ανύπαρκτων γιατρών που εμφανίζονταν ως «ειδικοί».

Κατά την κοινή ημέρα δράσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές προχώρησαν στην απενεργοποίηση 196 ιστοσελίδων στη Ρουμανία, μέσω των οποίων διακινούνταν τα παράνομα σκευάσματα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων, με το μεγαλύτερο μέρος τους να εντοπίζεται στην κεντρική αποθήκη της οργάνωσης στη Βουλγαρία.

Περιουσιακά στοιχεία και τεράστια κέρδη

Στο πλαίσιο της επιχείρησης δεσμεύθηκαν στην Πολωνία περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτικών Αρχών, ο συνολικός παράνομος τζίρος του κυκλώματος φτάνει τα 240 εκατ. ευρώ.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση, συμμετείχαν διωκτικές και δικαστικές Αρχές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και τη Μολδαβία.

