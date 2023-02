Το ποίημα για τον έναν χρόνο πολέμου στην Ουκρανία και τα δάκρυα της Έλεν Μίρεν

Η Έλεν Μίρεν δάκρυσε καθώς απήγγειλε ένα ποίημα σε ολονυκτία στη βρετανική πρωτεύουσα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει το BBC.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απήγγειλε την αγγλική εκδοχή του ποιήματος «Take Only What Is Most Important» του Σέρχι Ζαντάν (Serhiy Zhadan), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου.

Με δάκρυα στα μάτια η ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε την απαγγελία το χαρακτήρισε ως ένα πολύ «δυνατό και σημαντικό ποίημα» και προσέθεσε: «Ειρήνη για την Ουκρανία, δημοκρατία για την Ουκρανία και ελευθερία για την Ουκρανία».