Βιβλίο για την Τον Γκούντμαν και τη συνεισφορά της στη μόδα

«Νομίζω ότι ολόκληρη η έννοια των ντυσιμάτων για το κόκκινο χαλί αλλάζει, μερικά από αυτά μοιάζουν λίγο παλιομοδίτικα» αναφέρει η Τον Γκούντμαν πρώην διευθύντρια μόδας του Vogue.

Όταν η Γκούντμαν προσλήφθηκε ως διευθύντρια μόδας του περιοδικού, σχεδόν είκοσι χρόνια πριν, δεν γνώριζε πολλά για το κύμα της αλλαγής που ερχόταν στον τρόπο με τον οποίο η μόδα παραδοσιακά παρουσιαζόταν στο Vogue.

Μαζί με τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που από τότε σταδιακά αποκτούν λάμψη, οι διασημότητες σύντομα αρχίζουν να παραγκωνίζουν μοντέλα από τα εξώφυλλα του περιοδικού.

«Φάνηκε ότι έφτασα στο μεταίχμιο. Εντάχθηκα στο Vogue τον Σεπτέμβριο του 1999 και το πρώτο μου εξώφυλλο ήταν με τα μοντέλα Ζιζέλ και Κάρμεν Κας για το τεύχος Ιανουαρίου» θυμάται. «Έτσι, εκείνο το έτος, το 2000, υπήρχε μόνο μία διασημότητα σε εξώφυλλο. Από το 2001, οι διασημότητες ήταν προφανώς το στοιχείο που αύξανε τις πωλήσεις. Και τα μοντέλα ήταν πλέον πολύ λίγα. Τώρα, το καλύτερο μοντέλο εκεί έξω δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο μια διασημότητα» αναφέρει η Τον Γκούντμαν, η οποία είναι πλέον συνεργάτης του περιοδικού.

Το βιβλίο της πρώην διευθύντριας μόδας της αμερικανικής Vogue με τίτλο «Tonne Goodman: Point of View» κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες με 350 σελίδες, στις οποίες φιλοξενείται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τη συνεργασία της με τα κορυφαία brand, όπως Calvin Klein, εκδόσεις, όπως Vogue, Harper's Bazaar, The New York Times και θρυλικούς φωτογράφους, όπως οι Μάριο Τεστίνο, Χέλμουτ Νιούτον και Άνι Λίμποβιτς.

«Τα μοντέλα ξέρουν πώς να αντιλαμβάνονται μία ζωή και την ζωντανεύουν» λέει στο THR η Γκούντμαν, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία όχι μόνο από τις ημέρες των supermodels, Λίντα, Κρίστι και Ναόμι στις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν ήταν στυλίστρια στο περιοδικό Bazaar, αλλά και από το δικό της, σύντομο πέρασμα από το μόντελινγκ ως έφηβη στο ύφος των ψιλόλιγνων μορφών των Twiggy και Penelope Tree στην αλλαγή της δεκαετίας του '60, κάτι το οποίο έχει συμπεριλάβει.

«Όταν φωτογραφίζεις μια διασημότητα και όχι ένα μοντέλο, προσεγγίζεις τη διάσταση της μόδας από μια εντελώς διαφορετική πλευρά» παρατηρεί. «Με μια διασημότητα, πρέπει πρώτα να σέβεσαι ποιον έχεις απέναντί σου. Έτσι έχουν μία ξεχωριστή μεταχείριση που αντικατοπτρίζει έναν γάμο της προσωπικότητάς τους και των προτύπων του Vogue. Αλλά είναι διασκεδαστικό. Και θα έλεγα ότι όλες οι διασημότητες που έρχονται στο Vogue διασκεδάζουν όταν φωτογραφίζονται για μας» αναφέρει.

Στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα εξώφυλλα που έχει επιμεληθεί η Τον Γκούντμαν αναφέρει τα δύο που έκανε με τη Μισέλ Ομπάμα. «Είναι πολύ ζεστή και πολύ φυσική και πολύ ανεπιτήδευτη» λέει. «Και είναι τόσο έξυπνη. Και αυτό βγαίνει αμέσως προς τα έξω».

Το τρίτο αγαπημένο της εξώφυλλο είναι όπως αναφέρει, του Νοεμβρίου του 2018 με την Έμμα Στόουν και το μήνυμα «Ψηφίστε». «Αυτό το εξώφυλλο δεν ήταν αναμενόμενο. Είναι γοητευτικό και αντικατοπτρίζει το είδος της παιχνιδιάρικης προσωπικότητας» σημειώνει η Γκούντμαν και προσθέτει: «Και (το μήνυμα) του δίνει ένα αίσθημα πραγματικότητας αντί να είναι απλώς μια εικόνα κάποιας που φορά ένα φόρεμα».

Στη λαμπρή καριέρα της, η Τον Γκούντμαν έχει κάνει το στιλάτο μόδα και τη μόδα στιλάτη και έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ντύνονται και βλέπουν τους εαυτούς τους, τονίζεται στην περίληψη του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Harry N. Abrams.

Η ζωή και η καριέρα της Γκούντμαν διερευνώνται για πρώτη φορά, στο βιβλίο που καλύπτει τις ημέρες που εργαζόταν ως μοντέλο, στη συνέχεια την εποχή που ήταν freelance ρεπόρτερ μόδας και το έργο της, εκδοτικό και διαφημιστικό έως τα χρόνια στο Vogue.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ