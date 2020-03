Jack Savoretti: Αλλαγή ημερομηνίας και χώρου για τη συναυλία του στην Αθήνα

Νέα ημερομηνία και χώρος για τη συναυλία του Jack Savoretti στην Αθήνα, η οποία αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού και σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι.



Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους ανοιχτούς συναυλιακούς χώρους της πόλης, και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, μόλις 50 μέτρα από τον σταθμό Κεραμεικού.



Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί – καθήμενων και ορθίων - ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία και δεν χρειάζεται να γίνει καμία απολύτως αλλαγή.



Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας κάποιοι επιθυμούν να εξαργυρώσουν τα εισιτήρια τους, πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020:



e-mail: info@doledrums.com



τηλέφωνο: 2112131192



Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά από την viva.gr, με τα εισιτήρια των όρθιων στην τιμή των €32.



Υπενθυμίζουμε πως τα εισιτήρια των καθήμενων είναι sold out!



Ο Jack Savoretti, ο αγαπημένος πλέον, του ελληνικού κοινού θα βρεθεί μαζί με την μπάντα του τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων! Τη συναυλία θα ανοίξει ο Gizmo Varillas.



Αναμφισβήτητα, το 2019 ήταν η χρονιά του Jack Savoretti! Με αμέτρητα shows σε όλο τον κόσμο, ένα θρυλικό sold out στο Wembley Arena και μια νέα φθινοπωρινή sold-out περιοδεία σε όλη τη Βρετανία. Με συνεργασίες όπως αυτή με την Kylie Minogue, τον Mika και τους Sigma και το άλμπουμ του “Singing to Strangers” να φτάνει στο #1 των UK Charts και να είναι ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς.



Τα singles "What More can I Do?", “Candlelight”, “Love Is On The Line”, “Youth & Love” που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο με τον Jack Savoretti να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.



Το άλμπουμ του “Singing to Strangers” είναι το έκτο της καριέρας του και το ηχογράφησε μαζί με την μπάντα του στα στούντιο του Ennio Morricone στη Ρώμη, το περασμένο καλοκαίρι. Η παραγωγή έγινε από τον Cam Blackwood (George Ezra). Η επιτυχία του δίσκου οδήγησε στην αναγγελία της επανέκδοσής του με επιπλέον νέα τραγούδια για τις 8 Δεκεμβρίου.



Όσο για τον τίτλο του άλμπουμ ο Savoretti λέει: «Αυτή είναι η δουλειά μου. Να τραγουδώ σε ανθρώπους που δε γνωρίζω. Αυτό κάνω στην ζωή μου. Οι φίλοι και οι συγγενείς είναι ήδη fan, οπότε μπορείς να τους τραγουδήσεις τα πάντα και να είναι με το μέρος σου. Το να τραγουδάς όμως, σε αγνώστους χρειάζεται να τους πείσεις, να τους αγγίξεις και να συνδεθείς μαζί τους.»



Άλλωστε, ο ίδιος προτίμησε να τραβήξει το δύσκολο δρόμο δίχως να κάνει συμβιβασμούς στην πορεία του. Έχοντας θεωρηθεί ως ‘the next big thing’ ως τραγουδοποιός σε ηλικία 20 ετών, ο Savoretti γρήγορα συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι γύρω του δεν μοιράζονταν το ίδιο όραμά για τα τραγούδια του, όπως αυτός ήθελε να είναι. Αντί λοιπόν, να παίξει αυτό το παιχνίδι, προτίμησε να παλέψει με τον τρόπο που εκείνος ήθελε, δημιουργικά, κερδίζοντας την καλλιτεχνική του ελευθερία, αλλά χάνοντας αρχικά το χρυσό εισιτήριο για τη φήμη του.



Όμως, όλες οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, η πίστη στον εαυτό του και στην τέχνη του, έγιναν η αφορμή για να μπορεί να αγγίζει και να συνδέεται με ένα μαγικό τρόπο με όλους τους αγνώστους ανθρώπους. Κι έτσι, να μην θεωρείται, πλέον, το next big thing, αλλά ένας από τους πιο επιτυχημένους βρετανούς τραγουδοποιούς των τελευταίων ετών, δίχως να κάνει εκπτώσεις και παραμένοντας αληθινός και ταπεινός απέναντι στους ανθρώπους που τον ακολουθούν.



O Gizmo Varillas θα ανοίξει τη συναυλία του Jack Savoretti στην Αθήνα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Ισπανός τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός με έδρα το Λονδίνο έρχεται έχοντας στις αποσκευές του το νέο του single “Saving Grace” αλλά και τραγούδια από τους προηγούμενους δίσκους του. Στο “Saving Grace” συμμετέχει ο θρυλικός drummer, Tony Allen, (Fela Kuti, The Good, The Bad & The Queen) που έχει χαρακτηριστεί από τον Brian Eno ως ίσως ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Το τραγούδι κυκλοφόρησε πρόσφατα και σε ταξιδεύει μέσα από τις ρυθμικές του κιθάρες, το αφηγηματικό μπάσο και τα λόγια του Gizmo Varillas.



O Gizmo Varillas έκανε την εμφάνισή του το 2017 με το ντεμπούτο του άλμπουμ El Dorado το οποίο ήταν ανάμεσα στα 10 κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς στο Classic Pop Magazine. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το άλμπουμ “Dreaming of Better Days”. O Varillas έχει ανοίξει τις συναυλίες καλλιτεχνών όπως οι: Seu Jorge, Rodrigo y Gabriela, Natalia Lafourcade, Julia Venegas, Zaz, Jack Savoretti, ενώ έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως το Latitude Festival, Montreux Jazz Festival και άλλα. Το νέο του άλμπουμ “Out Of The Darkness” θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.



Info:



Δευτέρα 20 Ιουλίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση €32