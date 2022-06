Νέο άλμπουμ του Lou Reed

Στις 26 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80ά γενέθλια – αν ζούσε – του Lou Reed, η Light In The Attic, σε συνεργασία με τη Laurie Anderson, τη σύντροφο του τραγουδιστή-τραγουδοποιού, θα κυκλοφορήσει το Words & Music, May 1965, ένα άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό και πρώιμες ηχογραφήσεις κάποιων από τα εμβληματικά τραγούδια του σταρ.

Τα τραγούδια στο άλμπουμ έγραψε ο Reed και ηχογράφησε σε μαγνητοταινία ο μελλοντικός συμπαίκτης του στους Velvet Underground, ο John Cale. Ο ίδιος ο Reed ταχυδρόμησε τη μαγνητοταινία στο εαυτό του ως προσπάθεια καταχώρησης των «poor man's copyright (πνευματικών δικαιωμάτων ενός φτωχού)» και ο φάκελος παρέμεινε σφραγισμένος για σχεδόν 50 χρόνια. Ο δίσκος θα περιέχει τις πιο παλιές γνωστές ηχογραφήσεις εμβληματικών τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων των «Heroin», «Pale Blue Eyes» και «I'm Waiting For The Man»· η ηχογράφηση για το τελευταίο δόθηκε πριν λίγες ημέρες στη δημοσιότητα για να συμπέσει με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του άλμπουμ ( https://www.youtube.com/watch?v=DPTYzhUHQek ). Θα περιλαμβάνονται επίσης και ανέκδοτα ντέμο για τραγούδια όπως «Buttercup Song», «Buzz Buzz Buzz» και «Stockpile», μεταξύ άλλων.

Το Words & Music, May 1965 θα κυκλοφορήσει ως LP, κασέτα, 8-track, ψηφιακή έκδοση και CD. Μια deluxe έκδοση διπλού LP θα κυκλοφορήσει μόνον σε 7.500 αντίτυπα και θα περιλαμβάνει δύο δωδεκάιντσα LPs, ένα μπόνους επτάιντσο με έξι ανέκδοτα μπόνους τραγούδια – όπως μια ερμηνεία του «Don't Think Twice, It's All Right» του Bob Dylan, ένα 28 σελίδων βιβλίο με στίχους, φωτογραφίες αρχείου και σημειώσεις για την κυκλοφορία του άλμπουμ και μια αρχειακή αναπαραγωγή μιας επιστολής που λίγοι έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια την οποία περίπου το 1964 έγραψε ο Lou Reed προς τον καθηγητή του στο κολλέγιο και ποιητή Delmore Schwartz. Όλες οι εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν στις 26 Αυγούστου, ενώ ένα ψηφιακό EP με έξι τραγούδια θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου (στο Gee Whiz, 1958-1964 θα υπάρχει το υλικό του μπόνους επτάιντσου).

Σε άλλες εκδηλώσεις για τους εορτασμούς αυτών που θα ήταν τα γενέθλια του Reed, η New York Public Library for the Performing Arts φιλοξενεί έκθεση-χρονικό της δουλειάς του καλλιτέχνη μέσα από τις φωνές, φωτογραφίες και μουσική του σταρ και των συνεργατών του. Η έκθεση «Lou Reed: Cought Between The Twisted Stars» εγκαινιάζεται στις 9 Ιουνίου.

( https://www.nypl.org/events/exhibitions/lou-reed)

Επίκειται τέλος η δυνατότητα streaming μια «χαμένης» ταινίας συναυλίας που είχε κάνει ο σκηνοθέτης και κινηματογραφιστής Ed Lachmann για το άλμπουμ Songs For Drella των Lou Reed και John Cale. Στην ταινία, οι δύο παίζουν τραγούδια από τον κύκλο τραγουδιών του άλμπουμ που ήταν φόρος τιμής στον πρώην μάνατζέρ τους, τον Andy Warhol, ο οποίος πέθανε τρία χρόνια πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ το 1990.