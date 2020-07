Το SNFestival RetroFuture ολοκληρώθηκε, οι εκδηλώσεις μένουν on Demand!

Από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη κι από τη Μαλαισία μέχρι τον Καναδά, άνθρωποι από περισσότερες από 60 χώρες βρέθηκαν όλοι μαζί, από μακριά, για μια εβδομάδα (21- 28 Ιουνίου), σε έναν κοινό τόπο: στο online Summer Nostos Festival RetroFuture του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Και μπορεί εφέτος το φεστιβάλ να ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα, να μη συναντηθήκαμε, όπως κάνουμε εδώ και πέντε χρόνια, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ωστόσο διατήρησε την καλοκαιρινή, γιορτινή του διάθεση, με το στοιχείο της πολυσυλλεκτικότητας που βρίσκεται στην καρδιά της ταυτότητας του φεστιβάλ, εφέτος να είναι πιο έντονο από ποτέ. Τόσο στους καλλιτέχνες, μουσικούς, περφόρμερς, στους ομιλητές του SNF Conference και των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ όσο και στον κόσμο που το παρακολούθησε.



Ήταν άλλη μια ζωντανή απόδειξη ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Ότι μπορεί να ζούμε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες αλλά τελικά γελάμε, συγκινούμαστε, προβληματιζόμαστε με παρόμοια πράγματα.

Στην πρώτη online εκδοχή του, το SNFestival RetroFuture παρουσίασε περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και ομιλητές και 30 εκδηλώσεις, όπως το SNF Conference, τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ του ΙΣΝ μαζί με το SNF Agora Institute του Johns Hopkins University, το διαδικτυακό event του φιλανθρωπικού αγώνα Virtual SNF Run, συναυλίες, παραστάσεις και προγράμματα για παιδιά.

Μερικές από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ξενάγηση στο εργαστήριο του καλλιτέχνη William Kentridge στη Νότια Αφρική, καθώς και το μουσικό event με τους Choir! Choir! Choir! μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια και τη συμμετοχή του κοινού. Μια από τις ιδιαίτερες στιγμές του φεστιβάλ ήταν επίσης η δραματοποιημένη αφήγηση του Οιδίποδα Τυράννου από το Theater of War Productions, με τις εξαιρετικές ερμηνείες των Oscar Isaac στον ρόλο του Οιδίποδα και της Frances McDormand στης Ιοκάστης, καθώς και των Jeffrey Wright, John Turturro, Frankie Faison, David Strathairn, Glenn Davis, Marjolaine Goldsmith και του Δημόσιου Συνηγόρου της Νέας Υόρκης Jumaane Williams, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτούς που μας έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα, η Νia Vardalos ήταν από τις εκπλήξεις του εφετινού SNFestival. Η Nia Vardalos μαζί με τέσσερις ακόμη γνωστούς ηθοποιούς διάβασαν από μια λογοτεχνική ιστορία ο καθένας, με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια εκδήλωση που είχε την υπογραφή του Selected Shorts, ενός από τα πλέον δημοφιλή podcasts στο iTunes.

Το ενδιαφέρον κέντρισε και η συζήτηση των δύο θρύλων του σκάκι Garry Kasparov και της Judit Polgár, οι οποίοι ανέλυσαν τους τρόπους που έχει επηρεάσει η τεχνολογία τον ανταγωνισμό. Η προβολή της συναυλίας των Στέρεο Νόβα από το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ το 2018 ήταν μια ακόμη ιδιαίτερα δυνατή εμπειρία που είχαμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε, μέσα από το πρόγραμμα του SNFestival RetroFuture, όπως επίσης και η μουσική παράσταση Μετέωρη του Δημήτρη Καμαρωτού και της Άννας Παγκάλου, με φόντο τον αττικό ουρανό στα χρώματα της δύσης. Συναυλία από τις ΜΕΛΙSSES από το ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ και το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα! Το αγαπημένο ελληνικό συγκρότημα έπαιξε μερικά από τα καλύτερα κομμάτια του, και πρωτοπαρουσίασε το νέο του τραγούδι «Πού ‘ναι η αγάπη» αφήνοντάς μας με μια υπόσχεση για ένα αξέχαστο καλοκαίρι.

Στο διαδικτυακό SNF Conference συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές και επαγγελματίες, όπως ο Stuart Russell, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών και Καθηγητής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Eric Klinenberg, Διευθυντής του Institute for Public Knowledge στο NYU, ο BillT. Jones, Συνιδρυτής του NewYorkLiveArts, η Aarathi Krishnan, Σύμβουλος για το Μέλλον της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Tristan Harris, Πρόεδρος του Center for Humane Technology, ο Tenzin Priyadarshi, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values στο ΜΙΤ και η Francesca Rossi, AI Ethics Global Leader στην IBM.

Μαζί τους οραματιστήκαμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη συνύπαρξή μας με την τεχνητή νοημοσύνη, φανταστήκαμε τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε μετά την COVID-19, μιλήσαμε για τον δύσκολο δρόμο προς τη φυλετική δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο και διερευνήσαμε τις επιλογές μας -όλα όσα είναι εφικτά αλλά και απαραίτητα να πράξουμε- σε αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο που διανύουμε. Το 10ο SNF Conference θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, με τη θεματική: «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη», μια καλή γεύση της οποίας πήραμε από τις συζητήσεις της δεύτερης ημέρας του SNF Conference.

Σε συνέχεια του SNF Conference, διοργανώθηκε και η διαδικτυακή συζήτηση των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Βασικός άξονας της συζήτησης αποτέλεσαν οι επιπτώσεις της COVID-19 στην κοινωνία, στη δημοκρατία και στο μέλλον μας, σε σχέση με τον ρόλο της τεχνολογίας.

Πρώτη φορά από μακριά, αλλά πάντα μαζί, και για καλό σκοπό, σχεδόν 900 δρομείς έγιναν μια μεγάλη διαδικτυακή παρέα που τους ένωσε η χαρά και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του αγώνα Virtual SNF Run. Από την Αθήνα, τη Λευκάδα, τον Έβρο και τα Χανιά, μέχρι και το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη έδωσαν ο ένας τη σκυτάλη στον άλλον, καταφέρνοντας–με την προαιρετική συνεισφορά τους- να συγκεντρώσουν περίπου 7000€. Με τη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το ποσό τριπλασιάστηκε και θα διατεθεί στα νοσοκομεία της επιλογής τους.

Ένα ακόμη SNFestival έφτασε στο τέλος του, ένα διαφορετικό φεστιβάλ, η ουσία του οποίου συνοψίζεται στα λόγια του Προέδρου του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου: «Aυτό που προσπαθήσαμε, σε αυτήν την πρωτόγνωρη περίοδο που διανύουμε, ήταν να παραμείνουμε μαζί αυτήν την εβδομάδα του Ιουνίου, να διατηρήσουμε την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα του Nostos. H λέξη νόστος, που ενέπνευσε το όνομα του φεστιβάλ μας, σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα μετά από ένα δύσκολο και μακρύ ταξίδι. Όλοι μας γνωρίζουμε πως είμαστε αντιμέτωποι με πολλαπλά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο, και εάν δεν έρθουμε «κοντά» ώστε να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, δε θα τα καταφέρουμε ως κοινωνία».

Κι αυτό ακριβώς υποσχόμαστε να κάνουμε. Έπειτα από αυτήν τη δύσκολη περίοδο για όλους μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας, για του χρόνου, 20-27 Ioυνίου 2021, κι ελπίζουμε από κοντά αυτή τη φορά, με την ίδια πολυσυλλεκτική, τολμηρή χαρούμενη, συγκινητική ταυτότητα που χαρακτηρίζει το SNFestival από την πρώτη του διοργάνωση μέχρι και σήμερα.

Το SNF Conference, τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ του ΙΣΝ και το online event του Virtual SNF Run παρουσίασε και συντόνισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του SNFestival παρουσίασαν ο Mark Mitton, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Λάμπρος Φισφής και ο Γιώργος Χατζηπαύλου.

Για όσους δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε ζωντανά το πρόγραμμα του Summer Nostos Festival RetroFuture αλλά και για όσους θα θέλατε να παρακολουθήσετε και πάλι οτιδήποτε σας άρεσε, σας διασκέδασε ή διέγειρε το μυαλό και τη σκέψη σας, παρακάτω διατίθενται τα links για τις εκδηλώσεις ώστε να τις παρακολουθήσετε online:

Για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του SNFestival πατήστε εδώ.

Για το SNF Conference πατήστε εδώ.

Για τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ του ΙΣΝ πατήστε εδώ.

Για το Virtual SNF Run πατήστε εδώ.

Η εκδήλωση Τhe Oedipus Project από το Theater of War Productions δεν διατίθεται online, δεδομένου ότι η ζωντανή συζήτηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τελετουργικού χαρακτήρα της παράστασης.