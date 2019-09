Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ μιλούν για τη συνεργασία και τη φιλία τους

Οι θρύλοι της κωμωδίας, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ δήλωσαν ότι ποτέ δεν είχαν διαφωνία κατά τη διάρκεια της πολυετούς συνεργασίας τους με σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους να γελούν.



Οι Μάρτιν και Σορτ μίλησαν στο «ABC Radio Adelaide» εν όψει της περιοδείας τους τον Νοέμβριο στην Αυστραλία με το ζωντανό σόου, με στοιχεία stand up κωμωδίας και βαριετέ «Now You See, Soon You Will Not».



Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της κωμωδίας του 1986 «Three Amigos», στην οποία πρωταγωνίστησαν μαζί με τον Τσέβι Τσέις.



«Νομίζω ότι και οι δύο είμαστε πολύ άνετοι μεταξύ μας με την έννοια ότι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το διευθετήσουμε αμέσως» δήλωσε ο Καναδο-Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός, τραγουδιστής και σεναριογράφος.



«Είναι σαν ένα γάμο χωρίς να ζούμε μαζί και προφανώς χωρίς σεξ» είπε ο Αμερικανός, κωμικός ηθοποιός, μουσικός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Στιβ Μάρτιν.



Αλλά αργότερα ο Μάρτιν αναθεώρησε λέγοντας ότι ο ισχυρισμός πως η φιλία τους είναι ένας γάμος, δεν «ακούγεται σωστός».



Ο Στιβ Μάρτιν είπε ότι είναι πολλά τα χαρακτηριστικά του Σορτ που θαυμάζει.



Αναφερόμενος στην καριέρα του, ο Στιβ Μάρτιν δήλωσε ότι το να γίνει κωμικός ήταν σκληρή δουλειά και ότι ο κλάδος έχει ακόμα τις προκλήσεις του.



«Ο λόγος για τον οποίο είναι σκληρή δουλειά [τώρα] είναι διαφορετικός. Τις "παλιές μέρες" όπως τις αποκαλούμε δεν υπήρχαν πολλοί κωμικοί και τώρα υπάρχουν εκατοντάδες κωμικοί» δήλωσε.



«Κανείς δεν έβλεπε κωμωδία και έπρεπε να φτιάξεις ένα μέρος για τον εαυτό σου και τώρα όλοι βλέπουν κωμωδία και πρέπει να δημιουργήσεις ένα μέρος για τον εαυτό σου» σημείωσε.



«Ο,τιδήποτε κάνεις καλά είναι δύσκολο» ανέφερε.



Ο Σόρτ, ο οποίος ήταν το μικρότερο από πέντε παιδιά που μεγάλωσαν στον Καναδά - είπε ότι η ιδέα να μπει στη show business δεν φαινόταν ρεαλιστική.



«Ήθελα να κερδίσω χρήματα και ήθελα να γίνω γιατρός και έπειτα συνειδητοποίησα ότι δεν με νοιάζει η ιατρική, οπότε αυτό ήταν ένα πρόβλημα» είπε.



Πρόσθεσε ότι αργότερα εκδήλωσε ενδιαφέρον για την κοινωνική εργασία και τελικά έγινε ηθοποιός.



Οι Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ έπαιξαν μαζί σε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και στη θεατρική σκηνή. Αλλά οι ζωντανές εμφανίσεις τους είναι αποτέλεσμα τόσο της φιλίας τους όσο και της αναμφισβήτητης χημείας τους στην κωμωδία.



Η περιοδεία του προηγούμενο σόου τους «An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life» κινηματογραφήθηκε για το Netflix απέσπασε πολύ θετικές κριτικές και κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy.



