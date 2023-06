Κέιτ Μπλάνσετ: Με τη Ζάχρα Αμίρ Εμπραχίμι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

Η Αυστραλή ηθοποιός βραβευμένη με δύο Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ και η Ιρανογαλλίδα πρωταγωνίστρια Ζάχρα Αμίρ Εμπραχίμι πρόκειται να παρευρεθούν στη τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο με αφορμή την προβολή της πρώτης ταινίας της ιρανο-αυστραλιανής σκηνοθέτιδας Noora Niasari με τίτλο «Shayda».

Η Μπλάνσετ έχει αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στη δραματική ταινία που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς και απέσπασε το βραβείο κοινού.

Πρωταγωνιστεί η βραβευμένη στις Κάννες για τον ρόλο της στην ταινία «Holy Spider» Ζάχρα Αμίρ Εμπραχίμι ενσαρκώνοντας τον ρόλο μιας γενναίας Ιρανής μητέρας θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατά τη δεκαετία του '90 στην Αυστραλία που απαιτεί μια ελεύθερη ζωή με τους δικούς της όρους, μακριά από τη σκιά του βίαιου συζύγου της.

There's also a conversation to be moderated by Cate on the same day.



