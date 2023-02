Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 2 Φεβρουαρίου

Με έξι νέες ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το ρομαντικό δράμα του Σαμ Μέντες «Η Αυτοκρατορία του Φωτός», με την Ολίβια Κόλμαν και το θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν «Χτύπος στην Καλύβα». Ακόμη η ταινία «Αστερίξ & Οβελίξ: Στον Δρόμο Για Την Κίνα» αναμένεται να τραβήξει το ευρύ κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Αστερίξ & Οβελίξ: Στον Δρόμο Για Την Κίνα»: Μια νέα επική περιπέτεια στο γαλατικό χωριό, με τον Γκιγιόμ Κανέ

Με ένα all-star cast και μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έγιναν ποτέ, οι αγαπημένοι ήρωες των Γκοσινί-Ουντερζό, επιστρέφουν για μία νέα, πρωτότυπη, επική περιπέτεια.



Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκίνησε ένας προδότης πρίγκιπας. Με τη βοήθεια ενός Φοίνικα εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σασ-Γι, καταφεύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από τους δύο γενναίους πολεμιστές Αστερίξ και Οβελίξ, οι οποίοι χάρη στο μαγικό τους φίλτρο διαθέτουν υπεράνθρωπη δύναμη. Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας, δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι αρχίζει ένα μεγάλο ταξίδι και μια περιπέτεια στο δρόμο προς την Κίνα. Όμως ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, κατευθύνονται επίσης προς το Μέσο Βασίλειο.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom



Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Κανέ

Ηθοποιοί: Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Μαριόν Κοτιγιάρ, Βενσάν Κασέλ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Διάρκεια: 120 λεπτά

Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:

Η Αυτοκρατορία του Φωτός: Μια ταινία του Σαμ Μέντες με την Ολίβια Κόλμαν

Με φόντο μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές των ‘80s,η Hilary (Olivia Colman), που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Stephen (Micheal Ward), που έχει μόλις πιάσει δουλειά στο σινεμά. Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και μέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της κοινότητας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Σαμ Μέντες εστιάζει στην αστείρευτη ενέργεια του τέλους της δεκαετίας του ’70 και των αρχών της δεκαετίας του ’80, μιας περιόδου έντονης πολιτικής αναταραχής αλλά και δημιουργικής άνθισης της βρετανικής μουσικής και κουλτούρας. Η αυτοκρατορία του φωτός μοιάζει με ερωτική επιστολή με παραλήπτη το σινεμά: η ιστορία ακολουθεί δύο υπαλλήλους της βρετανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, τη Χίλαρι και τον Στίβεν, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον. Ο ίδιος ο Μέντες έκανε την επιλογή των τραγουδιών που επενδύουν την ταινία του, όπως το «Too Much Too Young» των The Specials και το «Mirror in the Bathroom» των The Beat, ή το «Love Will Tear Us Apart» των Joy Division και το «Spellbound »των Siouxsie and the Banshees. Το αποτέλεσμα είναι μια συναισθηματική ωδή στη μουσική και το σινεμά, μια προσωπική ταινία που επαναφέρει «τα χρυσά χρόνια» του παρελθόντος, χωρίς παρ’ όλα αυτά να αγνοεί τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Empire of Light

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σαμ Μέντες (Sam Mendes)



Ηθοποιοί: Olivia Colman (Ολίβια Κόλμαν), Micheal Ward (Μάικλ Γουόρντ), Toby Jones (Τόμπι Τζόουνς), Tanya Moodie, Crystal Clarke, Tom Brooke, Colin Firth (Κόλιν Φερθ).

Δείτε το τρέιλερ:

«Καθαρτήριο»: Η νέα ταινία του Βασίλη Μαζωμένου και οι επτά ιστορίες ακραίας αγάπης

Μετά την ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2022), με τις sold out προβολές και τη θερμή υποδοχή του κοινού, η νέα ταινία του Βασίλη Μαζωμένου, «Καθαρτήριο», απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο 35ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην Αθήνα. Και αυτή είναι μόνο η αρχή μιας πορείας που ξεκίνησε πριν περίπου ένα μήνα.

Τη δυναμική της ταινίας του Βασίλη Μαζωμένου επιβεβαίωσαν τα 3 βραβεία στο 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και καλύτερου ηθοποιού στον Θόδωρο Κατσαφάδο), τα 2 βραβεία στο Bridge Fest στο Βανκούβερ του Καναδά (Καλύτερης Mαύρης Kωμωδίας και Kαλύτερου Δεύτερου Ρόλου στη Νεφέλη Κουρή), αλλά και οι υποψηφιότητες σε διακεκριμένα φεστιβάλ της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πορτογαλίας, στα φημισμένα Maverick Movie Awards και Fantasporto.

Σύνοψη ταινίας: Επτά ιστορίες ακραίας αγάπης στη σύγχρονη Ελλάδα.

Σπονδυλωτή ταινία με θέμα την αγάπη του Βασίλη Μαζωμένου. Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι διασώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυνομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλληλο. Ένας άνδρας απάγει τον καλύτερο του φίλο. Επτά διαφορετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαζωμένος

Ερμηνευτές: Μαρία Ζορμπά, Θοδωρής Κατσαφάδος, Γιάννης Κοκιασμένος, Κώστας Μπάρας, Νεφέλη Κουρή, Βαγγέλης Ψωμάς, Ανδρέας Νάτσιος,Αγγελική Καρυστινού, Adrian Frieling, Ηλέκτρα Γεννατά, Νίκος Παντελίδης, Θανάσης Χαλκιάς, Μαρία Καρακίτσου, Χρήστος Ζαχάρωφ, Δημήτρης Φουρλής, Χριστίνα Σωτηρίου, Στέφανος Κακαβούλης, Αλέξιος Κοτσώρης, Δημήτρης Σιγανός, Natalie Pawloff, Κατερίνα Τσάση, Δημήτρης Μωραΐτης, Άννα Γούλα.

Διάρκεια: 95΄

Δείτε το τρέιλερ:

«Χτύπος στην Καλύβα»: Ένα αγωνιώδες θρίλερ από τον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι δύο γονείς του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα, οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου να αποτρέψει το τέλος του κόσμου. Με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, η οικογένεια πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Από τον εμπνευσμένο σκηνοθέτη Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, έρχεται ο «Χτύπος Στην Καλύβα», με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Μπαουτίστα (Dune, Guardians of the Galaxy), τον Μπεν Όλντριτζ (Fleabag), τον Τζόναθαν Γκροφ (Mindhunter), τη Νίκι Αμούκα-Μπερντ (Old), την Άμπι Κουίν (Little Women) και τον Ρούπερτ Γκριντ (Servant, Harry Potter).

Το σενάριο ανήκει στον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και στους Στιβ Ντέζμοντ και Μάικλ Σέρμαν. Είναι βασισμένο στο bestseller “The Cabin at the End of the World” του Πολ Τρέμπλεϊ.

Knock at the Cabin

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν



Πρωταγωνιστούν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπεν Ολντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα-Μπερντ, Αμπι Κουιν, Ρούπερτ Γκριντ.



Διάρκεια: 100 λεπτά



Δείτε το τρέιλερ:



«Μέρες Ξηρασίας» του Εμίν Αλπέρ

Σε αυτή την τολμηρά στυλιζαρισμένη ταινία που αναμειγνύει την εικονογραφία του γουέστερν και του νεο-νουάρ με την αιχμηρή κοινωνική κριτική, ο νεοφερμένος εισαγγελέας Εμρέ (Selahattin Paşali), αν και στην αρχή νιώθει ευπρόσδεκτος, στην πορεία οι συναντήσεις του κινούνται σε υψηλούς τόνους και άθελά του εμπλέκεται στην τοπική πολιτική σκηνή. Σύντομα καλείται να αντιμετωπίσει τα πολιτικά σκάνδαλα της τοπικής εξουσίας, το πρόβλημα της διαχείρισης της ύδρευσης και έναν βιασμό, στον οποίο είναι αυτόπτης μάρτυρας.

Εκρηκτική από την πρώτη κιόλας σκηνή (όταν μια τρύπα στη γη μάς βυθίζει σ’ ένα σύμπαν γεμάτο βία και αίμα) και καθηλωτική ως τους τίτλους τέλους, αυτή η οξυδερκής αλληγορία για την ομοκοινωνικότητα και την εξουσία επινοεί μια νέα γλώσσα για να καταδικάσει μια κοινωνία που έχει φτιαχτεί από άντρες. Κυρίως, όμως, πραγματεύεται με λεπτούς χειρισμούς τις εσωτερικές τους συγκρούσεις.

Η αμφιλεγόμενη σεξουαλικότητα του πρωταγωνιστή έρχεται στο προσκήνιο καθόλη τη διάρκεια της ταινίας με έντεχνους τρόπους, θίγοντας την ομοφοβία και την πατριαρχική κουλτούρα της Τουρκίας του Ερντογάν.

Kurak Günler / Burning Days

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Εμίν Αλπέρ

Πρωταγωνιστούν: Σελαχατίν Πασαλί, Εκίν Κοτς, Ερόλ Μπαμπάογλου

Διάρκεια: 129 λεπτά

Έτος παραγωγής: 2022

Χώρες παραγωγής: Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κροατία

Δείτε το τρέιλερ:



Δύο Φίλοι και Ένας Ασβούλης

Animation περιπέτεια από τη Νορβηγία. Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό! Μια ζωή γεμάτη τραγούδι, λαχταριστή μαρμελάδα και φιλικά πειράγματα. Αλλά μια μέρα τους επισκέπτεται ένας αυστηρός αγωγός τρένου που θέλει να τους διώξει. Τα τούνελ είναι για τρένα, όχι για ανθρώπους, λέει. Αλλά οι Τούτσον και Λούντιγουντ έχουν μια ιδέα: ο παππούς του Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Κάπτεν Τούτσον είναι ο μόνος που μπορεί σίγουρα να τους σώσει. Πού βρίσκεται όμως; Το ταξίδι της αναζήτησης του Κάπτεν Τούτσον οδηγεί τους καλύτερους φίλους στα πιο απίστευτα μέρη και όπου κι αν ταξιδεύουν, καταλήγουν σε μπελάδες - με πεινασμένες πολικές αρκούδες, ακραία γλυκά γλυκόριζας, επιθετικά αγγελάκια και ληγμένο μουρουνέλαιο. Αλλά αποδεικνύεται ότι η βοήθεια που αναζητούσαν είναι πιο κοντά από ότι περίμεναν, για την ακρίβεια βρίσκεται μέσα στο σπίτι στο τούνελ, έχει εκατό κεφάλια και περισσότερα από δεκατέσσερα πόδια...

Two Buddies And A Badger

Σκηνοθεσία: Ρούνε Σπανς, Γκάνχιλντ Ένγκερ



Διάρκεια: 75 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το βίντεο: