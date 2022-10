Γκουαρντιόλα: «Εκτός με Σεβίλλη ο Χάαλαντ για προληπτικούς λόγους»

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι Έρλινγκ Χάαλαντ θα απουσιάσει για προληπτικούς λόγους από την αναμέτρηση με τη Σεβίλλη για το Champions League την Τετάρτη (2/11), όπως δήλωσε ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Νορβηγός δεν έπαιξε στη χθεσινή εκτός έδρας νίκη (1-0) επί της Λέστερ στην Premier League λόγω τραυματισμού.

Ο Χάαλαντ, ο οποίος έχει σημειώσει 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο της ισοπαλίας χωρίς τέρματα της Σίτι στο Champions League ενάντια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, την περασμένη Τρίτη, μετά από ένα τραυματισμό.

Ο Γκουαρντιόλα είπε ότι δεν πρόκειται να ρισκάρει την παρουσία του κορυφαίου σκόρερ του στο ματς με τη Σεβίλλη, καθώς η Σίτι έχει ήδη προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ.

