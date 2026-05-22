Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο Telekom Center, παρακολούθησε τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 79-61 της Φενέρμπαχτσε και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ενθουσιασμός με την προοπτική ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου.

«Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο», είπε στην κάμερα της Nova.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενότητας στον οργανισμό, τονίζοντας πως δεν τίθεται καν τέτοιο θέμα. «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης», ανέφερε.