Ο Ολυμπιακός επικράτησε 79-61 της Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ 105-90 της Βαλένθια με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες και οι Μαδριλένοι να κλείσουν ραντεβού τίτλου την Κυριακή (24/5, 21:00, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens.

Ο τελικός του φετινού Final-4 είναι πλέον ο πιο κλασικός στην ιστορία της Ευρωλίγκας, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» και η «βασίλισσα» θα συναντηθούν για 5η φορά μπροστά στην κούπα της διοργάνωσης!

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ, καθώς μέχρι σήμερα το ζευγάρι συγκατοικούσε στην κορυφή της λίστας μαζί με το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης-Βαρέζε που είχε αναμετρηθεί τέσσερις φορές στον τελικό.

Η «βασίλισσα» στις τέσσερις συναντήσει έχει το πάνω χέρι μετρώντας τρεις νίκες και μία ήττα. Μάλιστα, η ήττα της Ρεάλ καταγράφηκε στο Λονδίνο το 2013 όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε οδηγήσει στον Ολυμπιακό στο back to back τίτλο και στο πρώτο του Ευρωπαϊκό.

Η τελευταία συνάντηση τίτλου ήταν στον τελικό τη σεζόν 2022/23 όπου ο Σέρχιο Γιουλ με καλάθι στο φινάλε είχε κρίνει το ματς. Η Ρεάλ μετράει ακόμα δύο νίκες. Το 1995 είχε επικρατήσει 73-61 στη Σαραγόσα και το 2015 είχε νικήσει 78-59 στη Μαδρίτη.