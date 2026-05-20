Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το λιμάνι του Ασντόντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας Global Sumud Flotilla, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ισραηλινά κοινωνικά δίκτυα δείχνουν δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους μέσα σε μεγάλη σκηνή, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα και το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, περικυκλωμένους από πάνοπλους ενστόλους.

🚢 Israeli Security Minister Itamar Ben-Gvir verbally abuses detained Gaza aid flotilla activists at Ashdod Port 📹 Footage shows activists handcuffed and lying on the ground with their heads down ➡️ Israeli forces attacked 50 vessels carrying 428 people from 44 countries in… pic.twitter.com/a5caNKbUmM — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2026

Οι εικόνες παραπέμπουν περισσότερο σε σκηνές δημόσιου εξευτελισμού και επίδειξης δύναμης παρά σε διαδικασία κράτησης πολιτών που δεν έφεραν όπλα, δεν συμμετείχαν σε στρατιωτική επιχείρηση και μετέφεραν αποκλειστικά ανθρωπιστική βοήθεια.

«Ακτιβιστές του Στόλου ακούν το “Hatikva”», σχολίασε χλευαστικά Ισραηλινός χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα, αναφερόμενος στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ που ακούγεται στο σημείο της κράτησης. Η εικόνα άοπλων ανθρώπων δεμένων στο έδαφος, την ώρα που χρησιμοποιείται ο εθνικός ύμνος ως εργαλείο ταπείνωσης, προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και αναδεικνύει το κλίμα ακραίου εθνικιστικού φανατισμού που κυριαρχεί σε τμήματα της ισραηλινής πολιτικής σκηνής.

Σύμφωνα με τον στολίσκο, συνολικά 87 ακτιβιστές συνελήφθησαν αφού ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση κατάληψης του πλοίου σε διεθνή ύδατα. Οι κρατούμενοι ξεκίνησαν απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι τόσο για την κράτησή τους όσο και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

Σε ανάρτησή του στο X, το Global Sumud κατήγγειλε ότι «για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός, που αυτοαποκαλείται “ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο”, απήγαγε τους συντρόφους μας από διεθνή ύδατα».

Ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή προκάλεσε δεύτερο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, να περιφέρεται μπροστά στους κρατούμενους κραδαίνοντας ισραηλινή σημαία, φωνάζοντας και βρίζοντας τους ακτιβιστές σαν οργανωμένος οπαδός σε ποδοσφαιρική εξέδρα.

Η εικόνα ενός υπουργού που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί ένα κράτος δικαίου να πανηγυρίζει μπροστά σε δεμένους ανθρώπους δεν συνιστά απλώς πολιτική πρόκληση, αποτελεί ωμή επίδειξη εκδικητικής αλαζονείας φασιστικού τύπου.

Η κυβέρνηση του Μπένγιαμιν Νετανιάχου φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζει κάθε διεθνή ανθρωπιστική αποστολή ως εχθρική ενέργεια, ακόμη και όταν πρόκειται για άοπλους ακτιβιστές, γιατρούς ή αλληλέγγυους πολίτες.

Η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και η στρατιωτική αντιμετώπιση ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών συνιστούν επικίνδυνη διολίσθηση που εκθέτει για μία ακόμη φορά διεθνώς το Ισραήλ και ενισχύει την εικόνα ενός κράτους που λειτουργεί ολοένα και περισσότερο με όρους εξευτελισμού και βασανισμού απέναντι σε κάθε φωνή αμφισβήτησης.

Το πλέον ανατριχιαστικό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ίδια η σύλληψη των ακτιβιστών, αλλά ο δημόσιος πανηγυρισμός για την ταπείνωσή τους.

Όταν ένας υπουργός μετατρέπει την κράτηση άοπλων ανθρώπων σε πολιτικό θέαμα επιπέδου αρένας, με σημαίες, ύβρεις και εθνικιστικές κορώνες, τότε η εικόνα που εκπέμπεται δεν είναι εκείνη μιας δημοκρατίας που αμύνεται, αλλά μιας ολοκληρωτικής εξουσίας που επιδιώκει να επιβάλει τον φόβο και τη σιωπή μέσω εξευτελισμού.

Να σημειώσουμε πως ανάμεσα στους ακτιβιστές βρίσκονται και αρκετοί Έλληνες πολίτες και το ερώτημα είναι ποια είναι η αντίδραση της Ελληνικής κυβέρνησης μπροστά σε αυτό το θέαμα και την μεταχείριση Ελλήνων και κατ’επέκταση Ευρωπαίων πολιτών από το ισραηλινό κράτος;