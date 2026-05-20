Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσουν σταδιακά στο λιμάνι του Ασντόντ, στο Ισραήλ, οι Έλληνες πολίτες που παίρνουν μέρος στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

Την ενημέρωση αυτή έκανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Η κα Ζωχιού έκανε γνωστό ότι η πρέσβης της Ελλάδας θα μεταβεί το πρωί της Πέμπτης (21/5) στο σημείο όπου θα κρατούνται οι Έλληνες πολίτες, με σκοπό να τους προσφέρει κάθε αναγκαία προξενική υποστήριξη.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη πραγματοποιήσει επίσημα διαβήματα προς τις ισραηλινές αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των Ελλήνων.

«Το υπουργείο παραμένει σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους», κατέληξε η κα Ζωχιού.