Ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας μόδας Mango συνελήφθη στη Βαρκελώνη ως «ύποπτος για ανθρωποκτονία». Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα La Vanguardia, ο 45χρονος γιος του Ισάκ Αντίκ, Τζόναθαν, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (19/05) μετά από μακρά αστυνομική και δικαστική έρευνα.

Ο επιχειρηματίας επέμενε ότι ο 71χρονος πατέρας του πέθανε όταν έπεσε από γκρεμό, όσο οι δύο άντρες βρίσκονταν σε διακοπές στα βουνά του Μονσεράτ στα βορειοανατολικά της Ισπανίας.

Ένας εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας Mossos d’Esquadra δήλωσε σήμερα το πρωί: «Όλα υπόκεινται σε εντολή μυστικότητας και προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα».

Ο Τζόναθαν επισκεπτόταν συχνά τα βουνά του Μονσεράτ, καθιστώντας τον γνώστη των μονοπατιών στο σημείο που έχασε ο πατέρας του τη ζωή του. Η ισπανική εφημερίδα El País ανέφερε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους ότι η αστυνομία διερευνά τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ ως πιθανή ανθρωποκτονία και ότι ο Τζόναθαν είχε τεθεί επίσημα υπό δικαστική έρευνα.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου

Οι αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις του γιου του ιδρυτή του κολοσσού μόδας και η «περίπλοκη» σχέση μεταξύ τους εκτιμάται από τις Αρχές ότι ήταν οι λόγοι για την απόφαση του δικαστή να τεθεί στο μικροσκόπιο ο 45χρονος.

Στο παρελθόν ο Τζόναθαν είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα μέρος ενώ αυτό βρισκόταν άλλου κοντά στο σημείο που συνέβη η τραγωδία, ή ότι δεν είχε τραβήξει φωτογραφίες της περιοχής ενώ το είχε κάνει. Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας Αντίκ δήλωσε τότε: «Είναι βέβαιο ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι η αθωότητα του Τζόναθαν Άντιτς θα αποδειχθεί».

«Οι καταθέσεις δύο μαρτύρων ήταν καθοριστικές για αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης», αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο ένας είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ένα από τα τρία παιδιά του επιχειρηματία, ο μοναχογιός και ο μόνος που ήταν μαζί του τη στιγμή του συμβάντος, οι εξηγήσεις του ήταν ασυνεπείς και έχουν τροφοδοτήσει υποψίες».

Η δεύτερη μαρτυρία στην υπόθεση ήταν αυτή της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία παίκτριας γκολφ και συντρόφου του επιχειρηματία τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, η Κνουθ τόνισε την κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου».

Ο τραγικός θάνατος του Mister Mango

OΑντίκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Καταλονία, άφησε την τελευταία του πνοή τον Δεκέμβριο του 2024, αφού έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων κοντά στον ορεινό όγκο του Μονσεράτ. Η καταλανική αστυνομία έλαβε ειδοποίηση το μεσημέρι της 14ης Δεκεμβρίου και στο δυσπρόσιτο σημείο έφτασαν ελικόπτερα και αστυνομικοί εκπαιδευμένοι στην ορειβασία, καθώς και μέλη της Πολιτικής Προστασίας.

Ακόμη, άμεσα εστάλη ασθενοφόρο, ωστόσο όταν οι διασώστες που κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο, απλά επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο Αντίκ βρισκόταν με τη σύζυγό και τον γιο του σε ένα ταξίδι στα βουνά του Μονσεράτ στα βορειοανατολικά της Ισπανίας. Το μονοπάτι όπου συνέβη το δυστύχημα είναι γνωστό για τις απότομες κλίσεις σε ορισμένα σημεία.

«Γλίστρησε στο μονοπάτι και έπεσε σε μια άβυσσο βάθους 150 μέτρων, με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία», μετέδωσε τότε το πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές από τη Mango.

Ποιος ήταν ο Αντίκ που δημιούργησε ένα κολοσσό Η Mango είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας στην Ευρώπη, με σχεδόν 2.800 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Με περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται στα 4,5 δισ. ευρώ, ο Αντίκ ήταν ένας από τους πλουσιότερους κατοίκους της Ισπανίας. Γεννημένος σε οικογένεια Σεφαραδιτών Εβραίων στην Κωνσταντινούπολη, μετακόμισε στη Βαρκελώνη σε ηλικία 16 ετών, όπου ξεκίνησε πουλώντας μπλουζάκια. Το 1984, μαζί με άλλους δύο επιχειρηματίες, άνοιξε καταστήματα με το όνομα Mango. Φέρεται να έδωσε το όνομα στην αλυσίδα καταστημάτων αφού δοκίμασε το φρούτο μάνγκο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στις Φιλιππίνες.

Πηγή: Dailymail