Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Η Λετονία, μέλος του ΝΑΤΟ, έδωσε στην Ουκρανία άδεια να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για πιθανές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Μόσχας (SVR).

Ουκρανικά UAV έχουν στοχεύσει τη βορειοδυτική Ρωσία σε πολλές περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Λένινγκραντ, αν και μερικά από τα drones συνετρίβησαν τελικά στη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

Η υπηρεσία SVR ανέφερε σε δήλωση της την Τρίτη ότι η Ουκρανία «δεν σκοπεύει να περιοριστεί στη χρήση των αεροπορικών διαδρόμων που παρέχονται στους Ουκρανούς που είναι οπλισμένοι από τα κράτη της Βαλτικής».

«Το σχέδιο είναι επίσης να εκτοξευτούν τα UAV από το έδαφος αυτών των χωρών εναντίον της Ρωσίας προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσουν στους στόχους και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των τρομοκρατικών επιθέσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ουκρανοί χειριστές drone έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πολλές πόλεις και στρατιωτικές βάσεις στη Λετονία, ανέφερε το πρακτορείο, μάλιστα κατονομάζοντας τες.

Το Κίεβο έπεισε τη Ρίγα να συμφωνήσει στην επιχείρηση υποστηρίζοντας ψευδώς ότι θα ήταν αδύνατο να εντοπιστεί ο ακριβής τόπος εκτόξευσης των drones, ανέφερε η SVR.

Η υπηρεσία εξέφρασε σύγχυση για την «αφέλεια» των λετονικών αρχών, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες μέθοδοι αναγνώρισης και η μελέτη των συντριμμιών σημαίνει ότι η τοποθεσία από την οποία εκτοξεύτηκε ένα UAV μπορεί να εντοπιστεί με υψηλή ακρίβεια.

Η SVR προειδοποίησε ότι «οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη λετονική επικράτεια είναι γνωστές, και η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από δίκαιη ανταπόδοση».

«Τελικά, η ρωσοφοβία που μοιάζει με άνθρωπο των σπηλαίων των σημερινών ηγετών της Λετονίας αποδείχθηκε ισχυρότερη από την ικανότητά τους για κριτική σκέψη και την αίσθηση της αυτοσυντήρησής τους», πρόσθεσε.

Η SVR είπε ότι η Ουκρανία σχεδιάζει περισσότερες επιθέσεις με drone κατά της Ρωσίας για να δείξει στους «ιδεολογικούς και οικονομικούς υποστηρικτές της στην Ευρώπη» ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να πολεμήσει και να προκαλέσει ζημιά στη ρωσική οικονομία.

Την Κυριακή, η Μόσχα και τα προάστια της δέχθηκαν τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ουκρανίας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Ινδός υπήκοος, ενώ πάνω από δώδεκα τραυματίστηκαν. Το Κίεβο εκτόξευσε περίπου 600 UAV προς τη Ρωσία σε μια μέρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 130 στη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ σηκώθηκαν στη Λετονία όταν ένα μη αναγνωρισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας. Η Ρωσία αντέδρασε εναντίον της Ουκρανίας τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους και UAV εναντίον στόχων που σχετίζονται με τον στρατό στη χώρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας Άντρις Σπρουντς απολύθηκε όταν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη χώρα. Η Πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια δήλωσε ότι υπό την ηγεσία της το Υπουργείο Άμυνας «απέτυχε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για έναν ασφαλή ουρανό πάνω από τη χώρα μας».

Σε αντίθεση με τους κορυφαίους αξιωματούχους στη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Φινλανδία, ο Σπρουντς αρνήθηκε προηγουμένως να επικρίνει το Κίεβο για τις εισβολές των drone, λέγοντας ότι θα συνεχιστούν όσο η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει άλυτη, επιμένοντας ότι ευθύνεται η Μόσχα.

Ο Ρώσος Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σόιγκου προειδοποίησε τον Απρίλιο ότι εάν τα κράτη της Βαλτικής και η Φινλανδία «παραχωρήσουν σκόπιμα τον εναέριο χώρο τους» στα ουκρανικά UAV, η Μόσχα έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας ως απάντηση σε μια «ένοπλη επίθεση» σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ.