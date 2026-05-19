Νέα εντολή για την άμεση εκκένωση 12 χωριών στον νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, ο στρατός του Ισραήλ, προαναγγέλλοντας νέο κύκλο επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παραμένει επίσημα σε ισχύ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ υποχρεώνουν τον ισραηλινό στρατό να δράσει».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων, οι οποίες είχαν οδηγήσει στην ανακοίνωση για παράταση της εκεχειρίας.

Η πλειονότητα των χωριών που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης βρίσκονται πέρα από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή». Πρόκειται για μια ζώνη βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων εντός του νοτίου Λιβάνου, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο την προστασία των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ από τα πυρά της Χεζμπολάχ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης δεν έχουν σταματήσει. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι ισραηλινά πυρά έπληξαν σήμερα «αρκετές κοινότητες στο νότιο» τμήμα της χώρας, ακόμη και πέρα από τα όρια της «κίτρινης γραμμής».

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι έπληξε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και στρατιωτικών οχημάτων στο βόρειο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας «σμήνος drones εφόδου».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των λιβανικών αρχών, από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 3.000 ανθρώπων στη χώρα.

Στην αντίπερα όχθη, από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, οι απώλειες των Ισραηλινών στο έδαφος του Λιβάνου ανέρχονται σε 20 στρατιώτες και έναν ιδιώτη εργολάβο που απασχολούνταν για λογαριασμό του στρατού.