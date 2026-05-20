Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε το Βίλνιους το πρωί της Τετάρτης, 20 Μαΐου, με τις ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας να ενεργοποιούν την αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου drone κοντά στα σύνορα της χώρας.

«Συναγερμός αεράμυνας! Κατευθυνθείτε αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλή χώρο», υπογράμμισε ο στρατός σε έκτακτο μήνυμά του προς τους πολίτες, παραπέμποντας στον κρατικό ιστότοπο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (www.LT72.lt) για αναλυτικές οδηγίες προστασίας από αεροπορικές επιδρομές.

Το ίχνος του drone εντοπίστηκε αρχικά από τα ραντάρ εντός του εδάφους της Λευκορωσίας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αποστολής Εναέριας Αστυνόμευσης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ.

Η δραστηριότητα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους καταγράφηκε σε παραμεθόριες περιοχές της ανατολικής Λιθουανίας, συγκεκριμένα κοντά στις επαρχίες Ιγκναλίνα, Ουτένα, Ζαρασάι και Σβεντσιόνις.

Αρχικά, οι κάτοικοι αυτών των επαρχιών έλαβαν επείγουσες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για πιθανή παρουσία drone, με τις Αρχές να κηρύσσουν «κίτρινο» συναγερμό αεροπορικής απειλής. Στη συνέχεια, όμως, η προειδοποίηση επεκτάθηκε και στην πρωτεύουσα, με το επίπεδο κινδύνου να αναβαθμίζεται σε «κόκκινο» για το Βίλνιους και την ευρύτερη περιοχή του.

Λόγω του συναγερμού αεράμυνας, ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά στις 10:00.

Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων έδωσε επίσης εντολή σε σχολεία και νηπιαγωγεία να μετακινήσουν τα παιδιά σε προστατευόμενες περιοχές καταφυγίου, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα προληπτικά μέτρα.

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του στρατού, το συμβάν παρουσιάζει ομοιότητες με περιστατικά που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Λετονία και την Εσθονία, ενώ διευκρινίστηκε ότι η έκδοση προειδοποίησης προς τον πληθυσμό αποτελεί ένα τυπικό μέτρο πρόληψης.

Πλέον, η προειδοποίηση αεροπορικής απειλής έχει λήξει και οι περιορισμοί που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος αίρονται.