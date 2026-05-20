Σοκ και οργή προκαλεί στην Αυστραλία η υπόθεση του ελληνοαυστραλού πρώην γενικού ιατρού Σταν (Στέλιου) Θεόδωρου, ο οποίος κατηγορείται για 148 υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων εις βάρος γυναικών ασθενών του στο Μπρίσμπεϊν του Κουίνσλαντ.

Ο 74χρονος γιατρός, που επί δεκαετίες απολάμβανε τον σεβασμό της τοπικής κοινωνίας και εργαζόταν στο ιατρικό κέντρο Wellers Hill Medical Centre στην περιοχή Tarragindi, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με 94 κατηγορίες βιασμού και 54 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις φέρονται να διαπράχθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015, με θύματα 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως και τα 40 τους χρόνια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σεισμό στην Αυστραλία όχι μόνο λόγω του αριθμού των καταγγελιών, αλλά και επειδή αποκαλύπτεται ότι οι πρώτες επίσημες ανησυχίες για τη συμπεριφορά του γιατρού είχαν καταγραφεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με το ABC Australia, η αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Operation Xray Cariyna» ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν πολλές γυναίκες προχώρησαν σε καταγγελίες. Η έρευνα οδήγησε τελικά στην απαγγελία των 148 κατηγοριών και ο Θεόδωρος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Μπρίσμπεϊν στις 23 Ιουνίου.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι αυστραλιανές αρχές υγείας είχαν ήδη κινηθεί εναντίον του πολύ πριν από τις ποινικές διώξεις.

Μόλις τον Μάρτιο του 2026, διοικητικό δικαστήριο του Κουίνσλαντ είχε αποφανθεί ότι ο πρώην γιατρός ενεργούσε με «σεξουαλικό κίνητρο» όταν πραγματοποιούσε υπερβολικά συχνές γυναικολογικές εξετάσεις, τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις στήθους και κολπικούς ελέγχους σε ασθενείς του.

Στην πολυσέλιδη απόφαση του Queensland Civil and Administrative Tribunal περιγράφονται καταγγελίες γυναικών που υποστήριξαν ότι ο γιατρός:

τις φιλούσε ή προσπαθούσε να τις φιλήσει,

τις παρακολουθούσε να γδύνονται,

πραγματοποιούσε εξετάσεις χωρίς επαρκή ιατρική αιτιολόγηση,

άφηνε ανοιχτές κουρτίνες κατά τη διάρκεια εξετάσεων,

έστελνε επανειλημμένα προσωπικά μηνύματα σε ασθενείς.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πολλές από τις εξετάσεις ήταν «ακατάλληλες, μη κλινικά αναγκαίες και εκτός ιατρικών κατευθυντήριων οδηγιών», ενώ αποφάσισε την οριστική απαγόρευση επανεγγραφής του στο ιατρικό επάγγελμα.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σφοδρή δημόσια συζήτηση στην Αυστραλία για τις θεσμικές αποτυχίες του συστήματος υγείας και εποπτείας των γιατρών.

Δεκάδες σχόλια χρηστών στα αυστραλιανά social media και στο Reddit, αναρωτιούνται πώς ένας γιατρός μπορούσε να συνεχίζει να εργάζεται παρά τις καταγγελίες που, σύμφωνα με χρήστες και πρώην ασθενείς, υπήρχαν ήδη από το 2015.

Άλλοι καταγγέλλουν ότι υπήρξαν εσωτερικές αναφορές και περιορισμοί στη δραστηριότητά του, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση απομάκρυνση του.

Το ABC αποκαλύπτει επίσης ότι μετά τη δημοσιοποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών εις βάρος του, ακόμη περισσότερες γυναίκες προσήλθαν στις αρχές με παρόμοιες καταγγελίες.

Για πολλές από τις γυναίκες που κατήγγειλαν τον πρώην γιατρό, η απαγγελία των κατηγοριών θεωρείται μια καθυστερημένη δικαίωση. Μία από τις καταγγέλλουσες δήλωσε στο ABC πως οι εξελίξεις ήταν «ανακούφιση» και «ένα ορόσημο που άργησε πολύ».

Η υπόθεση Θεόδωρου έρχεται σε μια περίοδο όπου η Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο της υγείας. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, άλλος γιατρός στο Σίδνεϊ κατηγορήθηκε επίσης για σεξουαλικές επιθέσεις σε ασθενείς.