Υπάρχουν αγορές που τις κάνεις για να «κλείσεις μια ανάγκη» και υπάρχουν αγορές που αλλάζουν τον τρόπο που ζεις μέσα στο σπίτι σου. Τα χειροποίητα έπιπλα ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Πράγματι, συνήθως κοστίζουν περισσότερο από ένα έπιπλο μαζικής παραγωγής. Όμως εδώ αρχίζει και το πραγματικό ερώτημα: πληρώνεις απλώς κάτι πιο ακριβό ή επενδύεις σε ένα κομμάτι που θα μείνει μαζί σου για χρόνια; Η απάντηση, στην πράξη, δεν είναι τόσο δύσκολη.

Γιατί το χειροποίητο έπιπλο αξίζει

Ένα έπιπλο μαζικής παραγωγής είναι φτιαγμένο για να ταιριάξει περίπου σε όλους. Σε ένα μέσο σαλόνι, σε μια μέση τραπεζαρία, σε ένα τυπικό υπνοδωμάτιο.

Η φιλοσοφία του χειροποίητου επίπλου είναι διαφορετική. Βάζει στο επίκεντρο τον δικό σου χώρο.

Από τις διαστάσεις που έχει πραγματικά το σπίτι σου, από το ύφος που θέλεις να δημιουργήσεις, από το αν χρειάζεσαι περισσότερη αποθήκευση, αν έχεις παιδιά, αν θέλεις ένα τραπέζι που να ανοίγει, έναν μπουφέ που να μη «βαραίνει» το δωμάτιο ή μια βιβλιοθήκη που να αξιοποιεί έναν δύσκολο τοίχο.

Και αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Γιατί το έπιπλο δεν μπαίνει απλώς μέσα στον χώρο. Γίνεται κομμάτι του.

Η αντοχή είναι το πρώτο σημείο που μετράει

Όταν μιλάμε για επένδυση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η διάρκεια.

Ένα χειροποίητο έπιπλο κατασκευάζεται με άλλη λογική. Δίνεται προσοχή στο υλικό, στη δομή, στις ενώσεις, στο φινίρισμα, στις λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά, αλλά φαίνονται μετά από χρόνια χρήσης.

Σκέψου μια τραπεζαρία που ανοίγει και κλείνει συχνά. Έναν καναπέ που χρησιμοποιείται καθημερινά. Ένα παιδικό δωμάτιο που πρέπει να αντέξει παιχνίδι, αλλαγές και μετακινήσεις. Σίγουρα το design είναι σημαντικό, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η κατασκευή.

Και κάπου εδώ φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στο «αγοράζω κάτι για τώρα» και στο «διαλέγω κάτι που θα με ακολουθήσει».

Η πρακτικότητα του custom made

Πολλοί ακούν τη φράση custom made και σκέφτονται αμέσως κάτι απλησίαστο. Στην πραγματικότητα, όμως, η κατασκευή στα μέτρα σου είναι συχνά η πιο λογική λύση.

Γιατί να συμβιβαστείς με μια ντουλάπα που αφήνει κενό 20 εκατοστά μέχρι το ταβάνι; Γιατί να πάρεις ένα τραπέζι λίγο μεγαλύτερο απ’ όσο χωράει άνετα ο χώρος σου; Γιατί να στριμώξεις μια έτοιμη σύνθεση σαλονιού σε έναν τοίχο που ζητάει κάτι πιο καθαρό και σωστά σχεδιασμένο;

Στο χειροποίητο έπιπλο, οι ανάγκες σου μπαίνουν στο κέντρο. Το χρώμα, το ξύλο, οι διαστάσεις, οι μηχανισμοί, οι αποθηκευτικοί χώροι, ακόμη και το ύφος των λεπτομερειών μπορούν να προσαρμοστούν. Και το αποτέλεσμα δεν δείχνει «ξένο». Ταιριάζει «γάντι».

Πολυτέλεια είναι να έχεις κάτι δικό σου

Από την άλλη, ας είμαστε ειλικρινείς. Τα χειροποίητα έπιπλα έχουν και μια αίσθηση πολυτέλειας. Όχι όμως με την υπερβολική έννοια.

Η πραγματική πολυτέλεια σήμερα δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό ή το πιο ακριβό αντικείμενο. Είναι το προσωπικό. Το προσεγμένο. Αυτό που δεν το βλέπεις ίδιο σε κάθε σπίτι.

Ένα χειροποίητο τραπέζι, ένας μπουφές, μια βιβλιοθήκη ή μια πολυθρόνα έχουν χαρακτήρα. Έχουν μικρές λεπτομέρειες, φυσικά νερά ξύλου, επιλογές υφασμάτων, αναλογίες και φινιρίσματα που δίνουν στον χώρο μια πιο ζεστή, πιο αυθεντική εικόνα.

Η αξία φαίνεται σε βάθος χρόνου

Το μεγαλύτερο λάθος όταν συγκρίνουμε έπιπλα είναι ότι κοιτάμε μόνο την αρχική τιμή. Βλέπουμε το ποσό σήμερα και όχι το κόστος σε βάθος χρόνου.

Ένα φθηνότερο έπιπλο που θα χρειαστεί αντικατάσταση σε λίγα χρόνια μπορεί τελικά να κοστίσει περισσότερο. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πρακτικά. Μεταφορές, συναρμολόγηση, φθορές, χαμένος χρόνος, νέες αποφάσεις, νέοι συμβιβασμοί.

Αντίθετα, ένα σωστά κατασκευασμένο χειροποίητο έπιπλο μπορεί να ανανεωθεί, να συντηρηθεί, να αλλάξει ύφασμα, να γυαλιστεί, να προσαρμοστεί σε νέα φάση ζωής.

Κάπως έτσι η «πολυτέλεια» αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με επένδυση.

Η ελληνική κατασκευή έχει τη σημασία της

Σε μια εποχή που πολλά προϊόντα μοιάζουν μεταξύ τους, η ελληνική κατασκευή έχει άλλη βαρύτητα. Όχι μόνο γιατί στηρίζει τεχνίτες και παραγωγή στην Ελλάδα, αλλά γιατί επιτρέπει πιο άμεση επαφή, καλύτερη συνεννόηση και ουσιαστικό έλεγχο στο αποτέλεσμα.

Η Κωνσταντάρας Έπιπλα, με πορεία από το 1978, έχει χτίσει ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία: χειροποίητη κατασκευή, προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη και έπιπλα που αντιμετωπίζονται σαν κομμάτια ενός σπιτιού με προσωπικότητα.

Μπορείς να δεις προτάσεις για σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, γραφείο και ειδικές κατασκευές, αλλά και ολοκληρωμένα projects που δείχνουν πώς ένα έπιπλο μπορεί να αλλάξει την αίσθηση ολόκληρου του χώρου.

Άρα, είναι επένδυση ή πολυτέλεια;

Το χειροποίητο έπιπλο είναι μάλλον και τα δύο.

Είναι πολυτέλεια γιατί σου δίνει κάτι μοναδικό, φτιαγμένο με προσοχή, στα δικά σου μέτρα και με αισθητική που δεν εξαντλείται σε μια τάση της στιγμής.

Είναι όμως και επένδυση γιατί αντέχει, προσαρμόζεται, αναβαθμίζει τον χώρο και κρατά την αξία του μέσα στον χρόνο.

Και τελικά, όταν μιλάμε για το σπίτι μας, αυτό είναι που μετράει περισσότερο είναι να επιλέγουμε πράγματα που δεν τα βαριόμαστε γρήγορα, δεν τα αλλάζουμε με την πρώτη φθορά και δεν τα αγοράζουμε απλώς επειδή «βολεύουν».

Τα χειροποίητα έπιπλα είναι επιλογή με διάρκεια. Και η διάρκεια, ειδικά σήμερα, είναι ίσως η πιο ουσιαστική μορφή πολυτέλειας.