Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για το Game 4 με τη Βαλένθια (8/5, 21:15, Novasports Prime), με την ατμόσφαιρα στο «Telekom Center» να αναμένεται… καυτή!

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδειξαν τη δίψα για την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας και τη δυναμική τους εν όψει του αγώνα που μπορεί να σφραγίσει την «πράσινη» πρόκριση.

«Το κάνατε ξεκάθαρο ακόμα μια φορά: Το σπίτι μας είναι έτοιμο για άλλη μία μεγάλη μάχη. Ένα βήμα μακριά από τη νίκη, πάμε να το τελειώσουμε μαζί».