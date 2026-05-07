Στην Ισπανία βρίσκεται ο Ζόραν Λούκιτς, καθώς προσκλήθηκε από τη FIBA για να παρακολουθήσει διά ζώσης το Final Four του Basketball Champions League.

Ο τεχνικός του Ηρακλή τη σεζόν 2020-2021 αναδείχτηκε προπονητής της χρονιάς στην διοργάνωση της FIBA, καθώς είχε φτάσει τότε με τη Νίζνι Νόβγκοροντ ως το Final Four.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Μπανταλόνα, ο Λούκιτς αναμένεται να μεταβεί στο Βελιγράδι, από όπου θα συνεχίσει τις επαφές του με τους διοικούντες τον «Γηραιό», αναφορικά με την αγωνιστική στελέχωση της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

